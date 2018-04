Zayn赞恩的新曲《Let Me》，你听了吗？

相信喜欢赞恩马利克(Zayn Malik)的歌迷,都晓得他上个月刚与美国超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)分手结束2年情了吧?《Let Me》是赞恩在2018年推出的第一首歌曲,也是对外公开分手消息之后,重归乐坛的第一首音乐作品。

赞恩在接受采访时曾透露《Let Me》是在正式发行前的七到八个月就写好了,这表示他在创作这首歌曲的时候仍在与吉吉谈恋爱中。访谈中,他大方承认这首歌曲是写给他的女友的,也提到自己一直很积极地爱着那个他认为将会相守一辈子的人,但世事总会改变,每一个人在人生的道路上都应该继续往前走。他也坦诚的道出,之所以会公开这首曲子,纯粹是想纪念他与吉吉过往的恋情。

《Let Me》这首歌讲述一个人想要在他的有生之年好好地照顾另一半。歌词相当地深情,其中提到 “If you let me be your man/Then I’ll take care of you/For the rest of my life, for the rest of yours.” (如果妳让我成为妳的男人/那我将会照顾妳/在我的有生之年,在妳的有生之年。)赞恩用他那不失情感爆发力的演唱配合电吉他的编曲,演绎出歌词所表达的那种爱恋的情感。

《Let Me》现在全网上线。马上来看看《Let Me》MV吧。

编辑:Meen 枫敏

资料来源:Billboard

图片来源:网络