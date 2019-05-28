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YG社长涉性招待！朴有天前未婚妻也在场

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
YG社长涉性招待！朴有天前未婚妻也在场
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韩国电视台MBC节目《straight》昨报导韩国三大经纪公司之一「YG娱乐」的社长杨贤锡，2014年曾招待泰国富豪Chavanos Rattakul及马来西亚金融大亨Jho Low，现场找来25名女性，其中10名女性来自YG熟识的色情业者「郑夫人」，疑似涉嫌性招待，而据报导，朴有天前未婚妻、「南阳乳业」家族外孙女黄荷娜当时也在场。

《straight》节目报导，爆料者指出2014年7月杨贤锡在江南一所高级餐厅招待2名富豪，席间包括「YG娱乐」高层，现场男性约有8人，女性则为25名，其中10名是色情业者找来的女子，而一般人之中，还有一位是日前被检测出吸毒的黄荷娜。饭后一群人前往杨贤锡经营的NB夜店，富豪们选择喜欢的女性带离场后，隔天晚上聚餐才再度出现。

爆料者透露当天那场聚会有位世界级歌手出席，但那位歌手只是来打个招呼，并不知道有性招待一事。此外每次聚会，现场都有很多酒吧小姐，部分女性还会搭乘富豪的私人飞机，被「打包」到海外。

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杨贤锡对于性招待一事全盘否认，表示：「虽然有出席，但不知道有性招待一事，餐费也没有帮忙结算，完全不清楚，与富豪没有更多的接触。知道郑夫人，但完全不知道那些女性有参与。」

此外节目中也提到胜利之前招认性招待投资人，就是以YG公司的法人卡结清，外界虽质疑YG也有涉入性招待，但警方根本没有对此进行调查。《straight》昨晚韩国收视为5.2%，比上一期成长了1.5%。

资料来源：台湾苹果日报

日期：2019年5月28日

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