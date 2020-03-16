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WHO秘书长点名Katy Perry 、BTS出来响应洗手舞

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
WHO秘书长点名Katy Perry 、BTS出来响应洗手舞
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新冠肺炎在欧洲多地造成严重疫情，不少欧美大咖如「金钢狼」Hugh Jackman、小野猫Nicole都拍摄了开心洗手片，搭配音乐舞动，呼吁民众勤洗手。世界卫生组织（WHO）也发起「洗手挑战」，WHO秘书长谭德塞更直接点名Katy Perry和BTS防弹少年团加入行列，响应洗手舞。

其实早在WHO拍摄影片之前，网路上就有人发起一边洗手一边播放着名老歌《I Will Survive（我会战胜）》的「#IWillSurviveChallenge」，而这首歌的原唱、现年70岁的女歌手Gloria Gaynor也响应拍片，随即在网路上引起效彷。

WHO日前也拍了一支「the #SafeHands Challenge」影片，由秘书长谭德塞亲自示范洗手步骤，虽然影片只是正常卫教风格，但谭德塞效彷过去各种挑战都会点名他人接棒的模式，特别点了印度女星、Arnold Schwarzenegger等人，而最新还「加点」Katy Perry与BTS，希望他们响应拍洗手片，并多点3人传递下去。

Arnold不知是否是回应谭德赛活动，的确拍了洗手片。不过比起正常宣导洗手，「#IWillSurviveChallenge」的配乐方式倒是引起不少大咖响应。例如The Pussycat Dolls主唱Nicole Scherzinger，她搭配团体最新发行的新歌《React》，穿着连身超紧皮衣，在洗手盆前面边舞动边搓手，结合一边播歌一边洗手，以及「#SafeHands」的标签，呼吁大家多洗手。

Hugh Jackman则是先搭配女饶舌歌手Doja Cat的歌曲《Say So》，在洗手台前面热情舞动拍摄影片。可惜疑似被网友指责洗手时没有关水，不够环保，他把原本的影片删除，再发了一支新的示范影片，这回就是认真洗手，没有搭配音乐了。

新闻来源： ETtoday

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