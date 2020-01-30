WannaOne姜丹尼尔即将复出！

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韩国限定男团Wanna One出身的23岁男歌手姜丹尼尔去年初与事务所曝出合约纠纷，其后又被曝与女团TWICE队长志效有恋情，直到上月初在音乐节目《The Show》夺冠后，又遭网友质疑造假，承受极大压力的他终发文求救：“太累，真的很累，为何我这样累，我太累了，希望有人救救我。”

所属事务所之后发声明指姜丹尼尔从去年上半起确诊患上抑郁症及恐慌障碍，正接受心理及药物治疗，事务所考虑艺人的健康，决定让他停工休息。

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而停工近两个月的姜丹尼尔今日透过官方粉丝网站公开亲笔信，暗示自己准备复工：“喜鹊的新年、我们的新年都过去了，2020年也差不多过了一个月，对我来说是特别寒冷的冬天，为了克服寒冬，我需要冬眠的时间，没有正式告别就离开了，很抱歉，我冻结了的寒冬会有终结，有寒冬的结尾就应该是春天的开始吧，我也准备再次站起来迎接即将来临的春天。”

姜丹尼尔又感谢一直支持、等待和陪伴他的粉丝，并承诺会报答粉丝的支持：“虽然不能每天都幸福，但能够和大家一起的话，肯定会有很多幸福的日子，我会令大家今年有更多欢笑的日子。”

虽然具体的回归时间尚未决定，不过今日他在IG分享近况，准备与家人迎接新年。星期五他就更新了去年于台湾旅行兼拍摄节目的照片，又贴出他与猫猫的自拍照，向粉丝「报平安」。据报道，丹尼尔经过充分的休息及治疗，其情况已逐渐好转。

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络