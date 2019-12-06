Wanna One确定有1人因票数作假入选出道！

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韩国选秀节目《Produce 101》系列播出4季后爆出作假丑闻，野火已经从第四季燃烧到前季，现在被爆出第二季选出的Wanna One成员中，就有1名确定是直播当天经过作票后上位成功，让粉丝立马想起决赛名单公布时，工作人员不小心流出的「误传名单」，当时有3名跟现在的成员是不一样的！而「Wanna One 作假成员」也立马登上韩网热搜。

根据5日稍早警察向国会提供的公诉状中，确认了一名A成员，在决赛当天因为制作单位动了票数作假的手脚，从预定选出的11名之外，挤入出道组名额，最终成为Wanna One成员，并和所有成员一起活动了1年半。然而这也代表了《101》曾有1人应该在入选名单，活生生被挤掉了！

其实《Produce 101》2017年6月在决赛直播当晚一结束，Mnet官方脸书立马上传「正确名单」时，却发生秒删再PO文的情况，新的图片立马被粉丝发现「人不一样了！」，引爆网友质疑黑箱。

另外，制作人安俊英已经承认嫌疑。根据韩媒报导，第3、4季选出的出道组IZ*ONE、X1成员「都在观众投票前就定好」，节目上看到的票数全部都是假的。

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据悉，金勇范CP以及安俊英PD等3人因为事前网路投票结果里，前11名的练习生裡有已经出道过的练习生，其中包含他们「不想要的成员」，于是在7月17日开会「剔除了部分练习生」，「选出想要让其在X1中出道的11名」，并且随按照他们的意愿决定了排名。

此外，制作单位最早在5月观众网络投票和现场投票就进行了造假，淘汰了一名本来不该被淘汰的练习生，换了另一个上来。在第三轮的淘汰中，再度使用了相同的手法替换了2名练习生。

第3季选拔出的女团IZ*ONE，也是在投票前就定好了成员。金勇范和安俊英等人，于2018年8月直播投票前，选好了出道的12名成员，并任意决定了排名。一样也是因为在最终直播前，有制作组「不想要的成员」有他们不想让出道的成员，因此将这些成员进行了淘汰。

起诉书内还提到，安俊英自2018年1月至2019年7月间，接受了47次、总价值4683万韩元（约135万台币）的招待，在剪辑节目时「刻意对部分经纪公司的练习生，做了有利的剪辑镜头」，起诉书内容曝光后，引起了韩国舆论的愤怒。

新闻来源： ETtoday & ETtoday