UNINE《Bomba》MV火热上线！解锁青春火力一触即发

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5月6日人气男团UNINE发布的首张EP《UNLOCK》获得媒体和粉丝好评，在TME(QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐)的销售总额已突破600万，并成为QQ音乐2019年首个突破钻石唱片等级认证的男团。在大家的翘首以盼下，主打曲《Bomba》MV终于揭开神秘面纱，正式在全网上线！MV以高饱和度的明亮色系作为主调，解锁属于李汶翰、李振宁、姚明明、管栎、嘉羿、胡春杨、夏瀚宇、陈宥维、何昶希9位少年的青春秘密档案，将不断成长、携手共进的UNINE锁在一起，向梦想的目的地前进。

在《Bomba》MV中，9位成员每人都拥有一个风格迥异的限定空间。在限定空间内，出现了魔方、软糖、彩色电视、飞机模型、立体书、伞、淋浴器等不同的可以代表成员不同特点的道具元素，成员们会如何演绎这些道具，这些道具又代表什么含义，就要NANO们在MV中一探究竟。

融合了Trip-Hop和EDM舞曲风格的《Bomba》，在MV中当然少不了成员舞蹈部分的展示。配合Hook部分歌词：“Supa dupa like bomba supa dupa like bomba”，9位成员在橙黄色系的舞台场景中彰显了精湛的舞蹈技艺。首支MV《Bomba》一经上线，迅速得到媒体和网友的热议，以唱跳功力交出了让大众满意的答卷。

以UNINE名为“RUN TO U”的全国巡回见面会也已在武汉、上海、重庆、北京成功举办，福州、杭州、成都的NANO们也将马上与UNINE惊喜相遇。相信在这阶段收获了无数感动和力量的UNINE会挖掘更多音乐的可能性，将和NANO们一起，创造更多属于彼此的美好记忆。

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资料来源：环球网娱乐