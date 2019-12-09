TWICE志效机场「被粉丝绊倒」痛到边走边哭！

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韩国女子天团TWICE在8日返回韩国期间，队长志效在机场被粉丝绊倒，导致曾经膝盖动过手术的她疼得无法好好走路，最终在成员SANA和彩瑛的搀扶下慢慢步上车，并难过地发出啜泣声。

8日TWICE在日本结束击掌会行程后回到首尔，在金浦机场入境时，队长志效却被粉丝绊倒，成员SANA和彩瑛一人一边，慢慢扶着她上车。在这期间，志效全程低头前进、动作缓慢，而且透过韩媒拍摄的收音，可以清楚听到她的啜泣声，彩瑛也不时拍着志效，想给姐姐一点安慰。

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在上车后，SANA也转过身，环抱着哭泣的志效，这幕让萤幕前的粉丝看得都心疼。随后定延在IG发文：「很感谢大家来机场看我们，但是！希望所有人所有人所有人所有人，都能不受伤平安回去。」心疼偶像受伤的粉丝也气愤地说：「志效这么坚强，一定非常痛才会哭出声来。」、「太气了，这些人难道不知道志效受过伤、动过手术吗？」

不仅如此，JYP娱乐晚间也发声明表示：「今天在金浦国际机场入境时，发生了因不遵守秩序、试图拍摄而造成艺人跌倒的意外。有正式规定『禁止在机场出入境程序时尾随艺人的行为』，若违反此项规定，未来将无法参加公开节目和其他的所有活动。」而若是粉丝不听劝而重复这样的行为，将不排除采取法律途径。

新闻来源： ETtoday