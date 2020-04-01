TVB艺人李君妍姐姐初步确诊却照样开工 公司上下人心惶惶

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香港TVB昨晚传出消息，曝出疑似有员工家属感染，而这名员工竟然瞒报实情连续开工多日！这名瞒报家人感染的TVB员工就是无线合约艺人李君妍！

消息指出，李君妍在明知姐姐确认感染的情况下居然瞒报情况，继续工作，3月16日还和众多友人同庆生日。

而据港媒报道李君妍是与姐姐同住的，在姐姐已经确诊后李君妍继续录制了《食脑丧B》，且在31日早上到摄影棚内继续录制了《姐妹淘》，直到第一场节目录制结束后方才告知工作人员自己有家人确认感染！

《姐妹淘》的监制张志明在接受采访时表示，李君妍在录制完第一场才说明自己家属有确诊的情况，还询问张志明TVB是否会封台或封摄影棚，可张志明表示进出人数众多，这样的可能性几乎没有了。 消息一出，TVB全台上下人心惶惶，全台被曝出集中消毒，而曾与李君妍一同录制节目的孙慧恩因家中有小朋友，导致她自己不敢回家， 担心会传染家人，不得已找了其他的住所临时住下。

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但孙慧恩也表示李君妍只是进行了简单的初步检测，而这样的检测往往是要做3次的，且公司之前也提供过检测的机会，只是自己一直未检测。 而另外的一个剧组《食脑丧B》的监制吴冠宇在接受采访时也表示担心：目前只知道李君妍的家人确诊，她本人做的快速检测结果是阴性，但之后还要做更专业的唾液检测方能确诊。目前最重要的是要将李君妍接下来的其他工作先停下。

还有同场录制的蔡佳欣也对李君妍被检测出阴性的结果表示非常担心，她说剧组在拍摄外景的时候，都没有戴口罩，而剧组也是在31日 下午紧急取消了拍摄的工作，据说内部高层正在开会协商解决方法。蔡佳欣也进入了14天的自我隔离期。

新闻摘自：ViralCham

照片摘自ViralCham