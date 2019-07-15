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TFBOYS六周年全新写真 化身制服系男友 网友激动直呼「瞬间被制服了」！

by Tofu
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TFBOYS六周年全新写真 化身制服系男友 网友激动直呼「瞬间被制服了」！
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7月15日，TFBOYS官博更新动态，晒出全新写真照，并配文「六周年全新写真「制服」上线！夏日开启爆表心动值，这一次不只是少年偶像，也是满分吸引力男友」。照片中只见王俊凯、王源和易烊千玺身穿全黑制服，一身黑look，帅气十足，让网友们激动直呼「瞬间被制服了」！

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