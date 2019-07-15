娱乐 Entertainment明星 Celebrity TFBOYS六周年全新写真 化身制服系男友 网友激动直呼「瞬间被制服了」！ by Tofu 15 July 2019 written by Tofu 15 July 2019 Advertisement 7月15日，TFBOYS官博更新动态，晒出全新写真照，并配文「六周年全新写真「制服」上线！夏日开启爆表心动值，这一次不只是少年偶像，也是满分吸引力男友」。照片中只见王俊凯、王源和易烊千玺身穿全黑制服，一身黑look，帅气十足，让网友们激动直呼「瞬间被制服了」！ Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 1 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 就在下个星期！EXO小分队 EXO-SC 首张迷你专辑即将发布！ next post 爆高云翔董璇已离婚！ You may also like 姜至奂涉嫌性侵案新进展！受害女性报警13次失败！ 15 July 2019 爆高云翔董璇已离婚！ 15 July 2019 易烊千玺开通微博6年啦！ 15 July 2019 《德鲁纳酒店》首播收视突破《鬼怪》记录！ 15 July 2019 「鹰眼」连发3首单曲，难道要转行当歌手了？ 15 July 2019 破次元壁！林俊杰、崔始源和白敬亭现身温网开心合影 后面「国际咖」神同框 15 July 2019 心疼嘎嘎！王嘉尔疑似背痛复发，表演中途独自走到舞台一旁忍受痛苦 14 July 2019 金在中自爆「今年一定要结婚」 另一半就在身边！ 12 July 2019 宋慧乔婚变16天后现身 脸部转变超大惹人心疼 12 July 2019 《公主小妹》12年了，4主角全都神冻龄！ 12 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.