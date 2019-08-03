TFBOYS三人新单曲 歌名串联向粉丝甜蜜告白

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即将展开「TFBOYS告白TheFever六周年演唱会」的三少年，不知不觉中从过去唱着“左手右手慢动作”的青春男孩，如今在演艺界中都能看见积极少年们的活跃表现，蜕变成那颗闪亮耀眼的星星。7月初，相隔5个月后再度合体的TFBOYS推出全新团歌《我的朋友》，这首描绘着三人友情的“友谊歌”，感谢粉丝名这六年来的相伴。

近日三人各别再发出新单曲，然而心思缜密的粉丝们就将歌名串联起来，竟组成一句爱的告白：「源」来和「我的朋友」一起「生长」，就是「陷落美好」。一起来听听少年们优秀的作品吧！

TFBOYS《我的朋友》

歌词唱出朋友间最真实的情感，所谓的真朋友就是不用多说，一个眼神的默契就能理解彼此，3人多年来的友谊，就像副歌：「朋友是和你一起流汗，一起并肩、一起作战、一起闯关，……，朋友怎么吵也吵不散，感应彼此的心一句问候就暖，朋友抵挡时间的考验，当你迷失，海岸灯塔已为你点燃。」温暖的歌词或许就像是TFBOYS多年来的写照。

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王俊凯《生长》

王俊凯特地送上新歌为粉丝“逆应援”，真挚情感答谢粉丝。在歌词中，不仅有“拥有你们才是最美的时光”这样对粉丝动人的告白，也有“听你们歌声飞扬环绕全场感动心底回荡”感动瞬间的记录，亦有“太多话心底埋藏演出散场我还独自张望”这样的内心独白，更有“从现在到未来每一个方向，有你们的支撑给予我力量”的无限期许。

王源《源》

“每个人都是一个圆，这世界就是一个圆”。由王源作词作曲，是他对“源”字的自我审视与无限想象。 王源用自己的名字延伸出的一张专辑，同时表达了自己对音乐的诚意。而王源用这首同名歌曲把自己对生命、世界和自我的解读，让人感受到了满满的诚意。

易烊千玺《陷落美好》

歌曲以冲突性意象，营造出一种如梦如幻的意境，易烊千玺丰富而灵动的诠释，邀请听者进入“我们美好的陷落”。短短几分钟，在这首歌里可以全然“放空”，以无比安心姿态，搭乘这个十八岁少年的“声音列车”。