Teenage Dream模特Josh Kloss指Katy Perry性骚扰他

Advertisement



在Katy Perry的Teenage Dream MV中出现的模特Josh Kloss指责水果姐对他性骚扰。

在Katy Perry的Teenage Dream MV中出现的模特Josh Kloss日前指责Katy Perry对他性骚扰。他表示，这一切让他感到“可怜和尴尬”，“拥有权力的女性也同样令人厌恶”。

Josh Kloss早前出演了Katy Perry的大热单曲《Teenage Dream》，他在社交媒体上详细描述了他9年前和Katy Perry的负面经历，声称她在派对上骚扰了她，让他感到“可怜和尴尬”。“当我介绍我的朋友给她的时候，他把我的汗衫和内裤拉开，向她的同性朋友和旁边的一堆人展示。”

Advertisement



该声明是在《Teenage Dream》周年纪念时出现的，克劳斯还写到：“我本来要在周年集会上用尤克里里弹唱这首歌，但当我在试音的时候我想‘去他的’，我不想再为她树立形象了。”

据悉，这并非Katy Perry第一次被性骚扰事件缠身 。2018年，Katy Perry担任歌唱比赛真人秀评判期间，竟然在节目上公然夺走19岁男参赛者的初吻，因而被网友轰炮！事后参赛者Benjamin接受媒体访问，对于遭Katy强吻一事，坦承感到“不舒服”，自称在保守家庭长大，希望把初吻留给女友，又说如果Katy事先问他可否接吻？他一定拒绝。不过随着性骚扰风波越闹越大，Benjamin较后再次透过社交媒体Instagram回应，却把矛头指向《纽约时报》记者扭曲他的讲法：“我说（被吻）不舒服，原意是自己从没被吻，也没想过Katy会吻他而已。”并强调自己不认为Katy性骚扰他。