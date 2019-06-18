Taylor Swift & Katy Perry和解后惊喜出镜《You Need To Calm Down》！

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17日，霉霉Taylor Swift的新单曲《You Need To Calm Down》正式MV公开。视频中，Katy Perry惊喜出镜。随后，Taylor Swift更是在社交网站上晒出两人穿着薯条和汉堡的造型，紧紧拥抱对方的合照，让粉丝感动不已，因为这是两人自多年前抢夺巡演舞者事件，双双撕破脸长达六年以来首度合作、合体。

这首新单曲《You Need to Calm Down》早在上周二就已经推出，昨天正式推出新歌MV。然而最受瞩目的还是超乎豪华的嘉宾阵容，包含《死侍》演员Ryan Reynolds、知名脱口秀主持人Ellen DeGeneres、知名男歌手Adam Lambert等都惊喜亮相，但最惊掉歌迷下巴的还是上演闺蜜大复合的Katy Perry！

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MV中Katy Perry身穿从Met Gala就曝光的汉堡装，在人群中寻找着她的「薯条」，这时候薯条出现，就是她的昔日好友Taylor Swift！两人手拉着手，在混乱中只看着彼此，并给对方一个大大的拥抱，直接上演本世纪最大和解戏码！

两人的恩怨还得从2013年说起，因前后和男星John Mayer交往而种下心结，随后她们之间又发生了抢夺巡演舞者事件，双方正式开撕，一直到2018年Katy Perry向Taylor Swift抛出橄榄枝，写了一封道歉信，两人才终于破冰，开始在社群网站上互动。今年6月12日， Katy Perry在IG上传照片并艾特@ Taylor Swift，配文“最终和解，让我们做朋友吧。”，而Taylor Swift也点赞了这条发文，还在评论里回复了13颗心，宣布两人冰释前嫌。

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《You Need To Calm Down》 MV：