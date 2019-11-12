Taylor Swift粉丝见面会被男主持人乱摸？网友贴图掀战

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美国流行天后Taylor Swift推出全新专辑《Lover》，在全球掀起抢听热潮，时隔四年到中国宣传，并首次参加中国年度盛会「双11晚会」。她在11日晚间举办了粉丝见面会，与粉丝同欢，不料却接连有粉丝在微博上发文，批评主持人很尴尬、控制不住场子，还一直「摸Taylor Swift」，引起愤怒。

Taylor Swift 11日晚间在广州举办见面会，活动现场邀请到男星陈正飞担任主持人，殊不知却纷纷有粉丝发文炮轰，指称陈正飞英文水平差，没办法好好与Taylor Swift沟通，主持得也不好，使得场面几度尴尬，甚至还一直与Taylor Swift有肢体接触，行为引起不少人骂「没有礼貌」，然而另一方面也有人贴出另一个角度的照片，表示陈正飞并没有碰到Taylor Swift，还贴出了照片证明。

网友在看到现场粉丝上传的照片后，纷纷留言「握个手拥个抱，礼节行为可以，但这全程动手动脚，请问是在做什么」、「说话就说话，摸啥」、「主持水平差就算了，还动手动脚」，也有人缓颊「大家还是别骂了，这样很尴尬，霉霉Taylor Swift最后都让大家为他鼓掌了」、「他还蛮绅士的，也主持得蛮好的啊」、「大家理性一点」。

新闻来源: ETtoday