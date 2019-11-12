主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment Taylor Swift粉丝见面会被男主持人乱摸？网友贴图掀战
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

Taylor Swift粉丝见面会被男主持人乱摸？网友贴图掀战

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Taylor Swift粉丝见面会被男主持人乱摸？网友贴图掀战
Advertisement

美国流行天后Taylor Swift推出全新专辑《Lover》，在全球掀起抢听热潮，时隔四年到中国宣传，并首次参加中国年度盛会「双11晚会」。她在11日晚间举办了粉丝见面会，与粉丝同欢，不料却接连有粉丝在微博上发文，批评主持人很尴尬、控制不住场子，还一直「摸Taylor Swift」，引起愤怒。

View this post on Instagram

Advertisement

Dressing room is lit

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on

Taylor Swift 11日晚间在广州举办见面会，活动现场邀请到男星陈正飞担任主持人，殊不知却纷纷有粉丝发文炮轰，指称陈正飞英文水平差，没办法好好与Taylor Swift沟通，主持得也不好，使得场面几度尴尬，甚至还一直与Taylor Swift有肢体接触，行为引起不少人骂「没有礼貌」，然而另一方面也有人贴出另一个角度的照片，表示陈正飞并没有碰到Taylor Swift，还贴出了照片证明。

网友在看到现场粉丝上传的照片后，纷纷留言「握个手拥个抱，礼节行为可以，但这全程动手动脚，请问是在做什么」、「说话就说话，摸啥」、「主持水平差就算了，还动手动脚」，也有人缓颊「大家还是别骂了，这样很尴尬，霉霉Taylor Swift最后都让大家为他鼓掌了」、「他还蛮绅士的，也主持得蛮好的啊」、「大家理性一点」。

新闻来源: ETtoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

大热电影《哪吒之魔童降世》涉抄袭被告侵权！ 索赔5000万人民币！

腐女最爱，2019 必看 BL 剧情

好棒棒！崔始源成为韩国艺人第一位联合国亲善大使！

因肢体接触引发争议 陈正飞发文道歉Taylor Swift粉丝

《Scooby-Doo!》动画电影预告曝光啦！

鹿晗关晓彤日本0伪装约会！关晓彤甜晒「男友视角照」

《冰糖炖雪梨》甜蜜预告～吴倩张新成“冰糖CP”带你飞

《Joker小丑》将成为今年第一部突破10亿美元票房的非迪士尼电影！

造假风波延烧！X1和IZ*ONE讨论解散！

关晓彤「熊猫眼广告照」遭批像丧尸！她亲自「恶搞自拍」回应

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More