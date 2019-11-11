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Taylor Swift压轴「双11晚会」嗨翻全场

by Vicky 丽盈
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Taylor Swift压轴「双11晚会」嗨翻全场
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美国流行天后Taylor Swift时隔四年，带着新专辑《Lover》到中国宣传，并首次参加全亚洲盛事－中国双11晚会。她当晚担任压轴演出，一连三首歌曲不仅展现高实力舞台表演，更瞬间炒热现场气氛，登上当晚微博热搜话题。

双11晚会是中国购物平台天猫的年度盛事，除了商品特惠活动，为了炒热气氛更举办了演唱会，还邀请不少高人气艺人前去表演。其中2018年邀请日本女星渡边直美，以中文演唱蔡依林的《舞娘》，动感演出成为当年双11热门话题，2019年更邀请到全球知名的Taylor Swift，为晚会增添强大看点。

当晚，Taylor Swift穿着银色劲装现身，一开场就带来新专辑的首波主打歌曲《ME!》，让已经等候她出场整个晚上的歌迷瞬间情绪点燃。Taylor Swift在唱完第一首歌时说道，已经四年没有到该地演出，「我一直很希望再次回到这裡，跟大家说谢谢。」

她紧接着又演唱了《Lover》和《You Need To Calm Down》二首歌曲，精彩的演唱让歌迷们拍手叫好，更是瞬间登上热门话题。行程满档的Taylor Swift也将在双11晚会的隔天，在广州举办粉丝见面会。

结束表演后Taylor Swift在休息室休息。

新闻来源: ETtoday

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