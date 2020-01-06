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教育所赋予的, 远远多于知识

自古以来, 教育就如一片无边无际的浩瀚大海, 在人生中的每一个阶段都会因为不同的环境因素而 产生变化, 借以应对当时的 求。教育者需不断地探索着符合当下情况最好的应对体系。推广教育是已故马来西亚前财务部长陈秀信先生一直坚持的事情, 他宣导再穷也不能穷教育的理 念也成了拉曼大学学院创立的主要原因之一, 以实惠的价格让更多学生可以获得更好的教育机会。然而, 教育并不只限于知识的获取, 也在于人格以及能力的栽培. 只有当知识以及价值观驾驱并齐, 教育的价值才得以体现。

随着科技的迅速发展, 教育不仅仅只受限于在课堂上的教导课程, 课外活动的学习更是一个不可缺 少的一个元素。户外教育 一项以五感体验，贴近生活的创新学习慨念。然而，教育不应只以“单 向式”的教授, 而是应结合“互动式”的学习模式, 让学生有 机会接触教程意外有关于生活经验的知识, 以进一步提升学生个人的全方位实力。这对于学生的个人成长以及自我价值的培养是至关重要。

这涵盖了全面化的教育模式与学习方式例如大学教育课程, 环境教育, 以及更趋向于个人成长的团 队精神, 领导能力, 判断力以及逻辑思维能力等。个人能力素质的提升尤其在逻辑思考能力方面, 能使在学校学习到的知识发挥至最大的效益, 因为教育本应以活学活用为本质, 而不是单从字面上 所理解。

在现今的教育体系里, 拉曼大学学院致力于塑造一个良好的校园文化以促使学生全方位的成长, 并 成为一个有着判断性思维能力的个体。为了有效的提升学生课外的个人能力, 相对的课外活动扮 演着一个重要的角色, 校方正积极地鼓吹学生参与多样化的社会活动以及课外体育活动, 以实现“德, 智, 体, 群, 美” 均衡的个人发展。著名学者纳尔逊·曼德拉说过："教育会是改变世界未来的一把钥 匙。借此，校方与主办方通过活动，为学生们提供一个良好的平台,发掘学生的创新能力并培养 学生在处理生活难题上的应对能力。

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当今社会最需要的就是能够在团体里做出贡献的人才，借此，拉曼大学学院希望在校学生们可以 在每一次的活动里把团体效益最大化。这不仅有利于学生个人心智成长，品格道德规范，更能够 促使个人为未来的职场生涯做好十全的准备。除此之外，校方也想通过活动，让学生明白团结的 重要性，人多山倒，力众海移。在筹备活动的过程中，学生或多或少将接触他们不曾遇过的事情，从中可以学习崭新的事物。

有道是，解铃还需系铃人，关于学生所衍生的问题，必须通过学生自己去解决，从中他们会了解 到问题的重要性，并因此停止重蹈覆辙，避免再次沦落为问题的衍生者。在科技迅速以致生活水 平越来越好的今天，即使学生意识到问题的严重性，很多时候他们会选择忽视，毕竟生活带给他 们的美好没能让他们感受到问题将会带来的坏处。这些问题包括了，浪费水电，不尊重场合，以 及不爱惜公物。所以，教育必须及时，以确保学生可以亲自体验到那一些他们制造问题将会带来 的后果，从而汲取教训，悬崖勒马。维护自身的形象，必须从尊重自己开始，并尽好公民的责任。

有鉴于此，拉曼大学学院公共关系系大三学士生将在2020年1月7日至9日举办TAR-U-Care “It’s All Care” 校内醒觉运动，借此唤起学生节约能源，衣着管理以及爱护公物的良好意识。学生们透 过筹备和举办活动期间了解到问题的严重性，并希望能以此活动让更多学生意识到解决自身问题 是件 近 在 眉 睫 的事情。

关于拉曼大学学院

拉曼大学学院在2019年三月庆祝了创校50周年的庆典。校方相信教育除了让学生学习知识与新资 讯之外，也帮助学生塑造一个良好的个人品德与价值观。一个拥有良好价值观与品德的拉曼生会 将在学校学习到的知识付诸于社会，这对于维护拉曼大学学院未来的名声起着至关重要的作用。

关于TAR-U-Care “It’s All Care”

TAR-U-Care “It’s All Care” 是由拉曼大学学院公共关系系大三学士生主办的校园醒觉运动，其活动是由线上宣传活动开始推行，并于2020年1月7日至1月9日的线下活动结束。其活动的 目的是为了提起拉曼生的护校意识，并从中给与他们良好的使用资源及爱惜公物的价值观，借此 表示对拉曼大学学院的尊重。