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提升学生对于本地电影制作的觉醒活动

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拉曼大学学院的大众传媒广播系和媒体研究系大三学士生们联手举办一场关于提升学生对本

地电影制作的觉醒和支持活动。此活动名为“Syok电影节”,是一场从4月22日2020年开始

为期三天的网络线上活动,平台是面子书和Instagram。

此项网络活动包括了有神秘嘉宾的播客、线上工作坊、趣味问答,以及短片竞赛。所提及

的活动能让参与者更了解本地电影行业的知识,也借此鼓励他们参与电影制作。

短片竞赛于4月1日2020年开始至4月18日2020年,总价值RM150的丰富奖品将会颁发给三部最佳

短片以及一部最佳人气短片。参赛者可自行选择搞笑或恐怖为短片题材。短片内容将不能超过15

秒,若参赛者想置入开场和结尾,那部分只能放共10秒的时间。

在上述提及的活动中,“Syok电影节”不仅想提起大众对本地电影制作的兴趣,更希望能够让马来

西亚人民能够在这期间把生活充实起来。

原先的“Syok电影节”是个线下活动,但基于2019新型冠状病毒事件,考虑到民众的安全,所以我

们便转型为线上活动,成为TARUC史上第一个网络线上电影节。

“Syok电影节”会在面子书和Instagram的平台进行,请前往Syok Film Festival TARUC面子书专业点

赞,或者在Instagram搜寻并关注@syokfilm_taruc以第一时间获得最新活动和资讯。

更多资讯:

张瑞奇

[email protected]

公关部门

大众传媒广播系

拉曼大学学院