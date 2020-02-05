Super Junior神童「激瘦30公斤」花美男证件照曝光

韩团Super Junior成员神童去年10月宣布要从116公斤减到75公斤，经过三个多月，目前他已经减下30公斤，而他也透露自己在专业力量的帮忙下「三餐都能吃，体重一直降」，用不同以往的舒服方式减肥。他也在IG公布新的证件照，让网友大呼：「真的要认不出来了！」
View this post on Instagram
#증명사진 #공개 근데 누구냐 ㅋㅋㅋ 말도 안됨ㅎㅎ 스튜디오 진짜 작가님이랑 실장님이랑 너무 친절하세요! 사진도 이쁘게 찍어주지만 무엇보다 ! 실시간으로 확인하면 뽀샵까지 해준다능!!!! 광고 아님 ㅎㅎ 그냥 내가 만족했다고! ㅎ 흰배경은 여권 사진 파랑배경은 증명 여기 예약할려면 엄청 치열한건 알지? 내가 궂이 홍보 홍보 안해줘도 엄청 잘되는곳이라 나는 그냥 감동의 글만 적는거임! 아 그리고 찍는 과정이 궁금하신 분들은 프로필 사진 밑에 있는 유튜브채널로 들어와서 보세욥! #증명사진잘찍는곳
Advertisement
神童激瘦的身材成为热议的焦点，继上次秀出在圭贤身边「Size差不多」的照片后，他又在IG公布新的证件照，更自嘲写下：「这是哪位？呵呵」称赞摄影师拍出超好看照片，更强调：「这不是广告，是我想记录下来。」也让超多人直喊：「想预约了！」
神童在去年底就已经减重17公斤，如今更是已经成功减去30公斤，距离最终目标的75公斤已经不远。神童也透露：「试过很多减肥方法，但这样舒适的方式还是第一次。躺着接受管理，三餐都可以吃，体重却一直降。AI会分析我的身体并提出方向，感觉是和以往完全不同的全新减肥方式。」
新闻来源： ETtoday