Super Junior神童「激瘦30公斤」花美男证件照曝光

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韩团Super Junior成员神童去年10月宣布要从116公斤减到75公斤，经过三个多月，目前他已经减下30公斤，而他也透露自己在专业力量的帮忙下「三餐都能吃，体重一直降」，用不同以往的舒服方式减肥。他也在IG公布新的证件照，让网友大呼：「真的要认不出来了！」

神童激瘦的身材成为热议的焦点，继上次秀出在圭贤身边「Size差不多」的照片后，他又在IG公布新的证件照，更自嘲写下：「这是哪位？呵呵」称赞摄影师拍出超好看照片，更强调：「这不是广告，是我想记录下来。」也让超多人直喊：「想预约了！」

神童在去年底就已经减重17公斤，如今更是已经成功减去30公斤，距离最终目标的75公斤已经不远。神童也透露：「试过很多减肥方法，但这样舒适的方式还是第一次。躺着接受管理，三餐都可以吃，体重却一直降。AI会分析我的身体并提出方向，感觉是和以往完全不同的全新减肥方式。」

新闻来源： ETtoday