SUPER JUNIOR下半年将以9人形势回归 掀起＃SJ粉要求强仁晟敏退团 大浪潮！

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随着“忙内”圭贤退伍，“全员军毕”的SUPER JUNIOR将于今年下半年携正规9辑回归韩国歌坛，不过强仁与晟敏已排除在这次的回归。

SJ早前已预告将于今年以齐人阵容推出回归专辑，不过不少粉丝E.L.F都反对在与妻子金晶垠爆恋情后无视粉丝的成员晟敏，以及两度卷入酒驾案的强仁参与新专辑 ，近日在社交网发起Hashtag运动要求SJ将两人排除。

Label SJ 3日表示，在与SJ成员们讨论后，决定由利特、希澈、艺声、神童、始源、银赫、东海、厉旭、圭贤等9人参与此次活动，目前还在协调具体的回归时间。另外，强仁、晟敏将不参与组合活动，两人日后会以个人活动的方式与大家见面。

强仁、晟敏将不参与组合活动，日后会以个人活动的方式与大家见面。

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不过部分E.L.F们似乎并不买账，通过官方推特和论坛等发出了最后的声明，声明中指出“我们要求SJ的强仁和晟敏永久退团”，并指出“本次声明从开始到最后，所有聚集到一起的粉丝的目的都是为了强仁和晟敏二人的退出”，“我们一直以来尊重经纪公司中断强仁和晟敏活动的决定，大队回归在即，对于二人是否会退出，我们也在等待经纪公司能给出明智的答复”“我们目前统一意见，认为强仁和晟敏的加入会让SJ整体的形象扫地，要求二人退出一事刻不容缓，需要采取更为强硬的措施”“我们将会将该声明递交给迄今为止毫无举措的经纪公司，在经纪公司给出明确立场之前，无期限抵制SJ以及SJ成员的所有活动”。

另外粉丝也在声明中提及抵制二人的原因，针对强仁，粉丝表示“曾有违法行为的强仁在第二次酒驾肇事逃逸起诉时，甚至曾通过无法再继续演艺圈活动的情感控诉获得减刑，但那之后依然出现违反行为，并因此被粉丝们要求退团，而近日强仁无视当年审判庭的从宽处理，居然继续接演网剧，重新开始演艺圈的活动，这与早前其自省的发言相距甚远”，“一旦强仁再次开始活动，恐让整个组合留下拥护罪犯的形象”“在对罪犯要求严格的韩国社会之下，日后SJ不仅举步艰难，还将难以摆脱拥护罪犯的这一污名”，针对晟敏，粉丝则表示“曾出现欺瞒粉丝的行为，同时对于屏蔽韩国粉丝这一单词以及海外巡演过程中擅自结婚一事粉丝要求反馈也统统无视，此前也曾因此事被粉丝要求中断活动”。

粉丝站同时还在帖子中罗列了抵制指南，其中详细记录了如何在推特、油管、INS等社交网站上统一行动，如何抵制观看相关节目、购买专辑、购买周边等。

资料来源：星洲日报、凤凰天使TSKS