SME必看 ：7项心得  启发你的企业之路

如今这个风云变幻的商业时代,企业都在面临种种的严峻考验。企业家不断寻求各种方式以发展业务、扩大销售量及客户群。其实,实现业务增长的管道并不少,但企业必须首先评估自己的商业模式,并确定自己的企业发展路径。没有人是天生的企业家,除了默默努力经营外,企业路上,不妨也多参考其它企业的经营方式、思维、模式等等,相信也许会有所助益。

以下为7位不同领域企业家的创业心得,希望对你的企业历程带来启发:

1 ▋ 量力而为 /

Never Bite More Than You Can Chew

EDU360是一家为本地学校提供STEM-C和机器人项目教育的创新企业。

创始人Chaman Singh说:“我希望自己能早点避免及意识到的最大错误,是一直以来我所实施的微观管理。我把太多时间花在在小细节上。但其实我更应该将时间花在团队上,信任我的员工。接着着眼于大局,尽早发现商业发展机会。“

启发:与其控制,不如选择将任务委派于合适的人,给予团队给予百分百信任。

2 ▋ 失败乃成功之母 /

Handle Downfall with Pride

每一家企业总会经历艰难时期,无论是经济上的影响,还是企业内部决策失误等状况。但企业管理者应该要学会如何应对逆境、适应逆境及走出困境,这对你事业的成功是至关重要的。Akademi Usahawan Mikro的CEO说:“这一切都基于你对企业拥有的热忱。一旦你抱着热忱去服务你的客户,即使任何人试图要把你拉下,你始终还是会尽力满足客户的需求。这在某种程度上给了你开始战斗的勇气,并在面临困难的期间继续战斗。“

启示:遇到困难,请不要放弃,继续尽你所能,从错误中吸取教训,然后变得比以往更坚强。

3 ▋勇敢跟随直觉 /

Follow Your Intuition

身为一名企业家,最重要的,是要培养对自己的信任。你曾因为选择听取别人的建议,却不相信自己的直觉而错过了多少机会呢?

Greenbulb Energy是我国第一个进行港口起重机现代化服务的内部设计团队,而这是一项曾被外国公司垄断的服务。总经理Andy Low说:“Call it a DNA. Or call it heart。作为一个创始人,尽管我们必须不断与跨国公司和其他主要行业对手竞争,但只要有坚定的信念,无论面对什么,你将不会轻易放弃。当自己持续赢得销售订单时,你便知道自己内心的判断是正确的!”

启示:成功的人之所以能够成功,其中原因就是在任何时候,他们都坚信自己能够成功。

4 ▋ 选择合适的人才 /

Choose The Right Team

一家成功的新创公司需要一个坚实的基础。而出色且合适的员工能够满足你企业的一切需求、在紧急情况下伸出援手,并促成积极的企业文化。

为企业寻找合适的员工,Hornbill Agriculture的创办人Alan Wei并不以招聘员工的一般要求(例如:注重具有较高的学历和成绩)为首要考量,因为他认为:“ 我的业务性质是务农。因此,我只要求从面试者身上寻求两件事:一是拥有当一名农民的热忱,二是愿意学习。”

启示:团队里需要拥有高适应能力,能随时根据工作需求而调整工作的人才;拥有专业技巧固然好,但若也熟悉其他领域知识更佳。

5 ▋给自己设立学习榜样 /

Have a Strong Role Model

每个企业家都应该设立一位相应的学习榜样,以从他们身上学习及获得激励。Recove Group CEO,Abdul Rahman Bahasa说到:“我们的学习榜样是Mr. Tony Fernandes。Tony Fernandes“从零到无限(from zero to hero)”将自己的职业生涯从音乐等多项行业,完全转变为航空行业,将AirAsia打造成马来西亚家喻户晓的一个品牌。如此奋斗经历真的启发和激励了我们许多!”

启示:一位位的前辈已经走在你的前面,他们见证并经历过了创业路上的起起落落,不妨将他们设为你的学习榜样,在你迷茫时给你指引方向、给你的事业和个人生活带来积极正面的影响。

6 ▋脱颖而出 /

Set Yourself Apart from The Bunch



“不断创新”是长寿企业的另一关键价值。许多企业家和企业,都会关注并随时掌握消费者的需求和市场的发展趋势。然后在寻求迎合市场需求的方案时,发掘创新的机会。

深知大马节油技术存在巨大的市场差距, Neuto 因此开发了一种价格实惠的“plug-and-play”即插即用制氢技术,帮助运输运营商节约燃油、保护环境。

这就是如何紧抓创新机会,满足市场需求的例子之一。

启示:抓紧创新机会,创造与众不同的产品/服务。

7 ▋ 不要害怕拒绝客户 /

Don’t Be Afraid to Turn Down A Client

客户对企业生存的意义重大,是企业发展的核心资源,而大多人理应明白“客户至上”的道理。然而,客人并不总是对的。有的时候,客户的看法和决定无法与企业理念达成共识,也许双方可考虑放弃合作关系。

产业科技初创NEXPlatform,是一个将房地产开发商、代理商、律师和银行家整合在一个简化系统的数码平台,以科技提升客户体验和处理繁杂程序。其创办人Alvin Choo说:“客户的期望和共识差距,如解决方案、收费等,有时会导致你与潜在客户的接触以不太有利的结果告终。”

启示:当客户提出了过分的要求或者双方无法达成共识时,别害怕给予拒绝。

……….

