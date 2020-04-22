SM站姿培训？！鹿晗 黄子韬 宋茜《创造营2020》发布会站姿神同步 网友：张艺兴 吴亦凡也一样！

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日前中国选秀综艺节目《创造营2020》公开了节目的教练包括黄子韬、鹿晗、宋茜、毛不易和罗志祥。近日在《创造营2020》的发布会上，黄子韬、毛不易、宋茜和鹿晗四位教练第一次同框亮相。有眼尖的网友发现，除了毛不易以外的三位教练都保持同样的站姿，都同步用左手握住右手手腕。

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黄子韬和鹿晗都曾经是韩国男团EXO的成员，宋茜则是曾女团f(x)的成员，三位曾经都是韩国SM娱乐所属艺人。不少网友也发现吴亦凡和张艺兴在不同的场合上也有一样的站姿，表示：“同一个公司，同一个站姿”、“SM站姿训练效果不错”。

新闻来源：新浪娱乐