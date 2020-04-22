娱乐 Entertainment明星 Celebrity新闻 News SM站姿培训？！鹿晗 黄子韬 宋茜《创造营2020》发布会站姿神同步 网友：张艺兴 吴亦凡也一样！ by Celine 22 April 2020 written by Celine 22 April 2020 Advertisement 日前中国选秀综艺节目《创造营2020》公开了节目的教练包括黄子韬、鹿晗、宋茜、毛不易和罗志祥。近日在《创造营2020》的发布会上，黄子韬、毛不易、宋茜和鹿晗四位教练第一次同框亮相。有眼尖的网友发现，除了毛不易以外的三位教练都保持同样的站姿，都同步用左手握住右手手腕。 Advertisement 黄子韬和鹿晗都曾经是韩国男团EXO的成员，宋茜则是曾女团f(x)的成员，三位曾经都是韩国SM娱乐所属艺人。不少网友也发现吴亦凡和张艺兴在不同的场合上也有一样的站姿，表示：“同一个公司，同一个站姿”、“SM站姿训练效果不错”。 新闻来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 打算从家乡回到城市工作的人注意了！4月25日开始通过”Gerak Malaysia”App申请 next post 林俊杰遭指非法吸金逃税RM5千万 经纪公司驳斥喊告！ You may also like 杨怡、罗仲谦官宣平安诞下女儿！甜晒一家三口合照：期待已久的礼物 已经紧紧的捧在手心中 22 April 2020 林俊杰遭指非法吸金逃税RM5千万 经纪公司驳斥喊告！ 22 April 2020 《夫妻的世界》官网人物介绍暗示小三即将迎战小四？！ 22 April 2020 好奇渣男的下场~超人气韩剧《夫妻的世界》大结局剧本写好了！ 22 April 2020 恭喜恭喜！四千⾦君⼉开⼼报喜诞下宝宝当妈啦！ 22 April 2020 Angelababy综艺节目扮蜡像 网友调侃：演技巅峰！ 22 April 2020 朴有天官方粉丝俱乐部「会费是BTS的2倍」把粉丝当ATM！ 22 April 2020 黄子韬突自爆18岁谈恋爱！「地下恋情维持10年」 22 April 2020 青春回忆杀 | 12 首近 20 年经典「老歌」 21 April 2020 贾静雯上《鲁豫有约一日行》亲揭离婚伤疤哽咽落泪 感谢修杰楷给予力量 21 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.