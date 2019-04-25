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Selina「轩萱CP」后首度露面 竟称张睿轩OO！告白「自己也是期待中」

by Tofu
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Selina「轩萱CP」后首度露面 竟称张睿轩OO！告白「自己也是期待中」
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4月24日为《女儿们的恋爱》播出最后一集，Selina大方在社交圈po了长达12字的「谢谢你」甜蜜文，突如其来的“官宣”，让粉丝们纷纷献上祝福，终于见证「恋人已满」！

然而好姐妹田馥甄的留言，却让粉丝们出戏，开始怀疑这“官宣”的真实性。

直到25日Selina在出席某活动时，面对大家对感情状态的好奇询问，都大方的回答。Selina 表示昨天《女儿们的恋爱》播出最后一集后，的确收到很多人的简讯关心。她觉得自己很幸运，参与一档很享受在其中的节目，录制过程很开心，最重要的是大家看了也很高兴。最喜欢粉红色的Selina 直说「能带给很多人浪漫的感受，让萤幕前的每个人都充满粉红泡泡」，很幸运也很开心。

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Selina 坦承「其实可以感受到大家都希望我可以幸福」，自己非常感动，也谢谢大家对她的疼爱与祝福，「我自己也是期待中，并朝这个方向去努力」，透露「因为这个节目，手机里多了张轩睿的电话号码，我们从此以后可以联系，也可以持续关心对方，就像交了一个朋友一样」，还现场对粉丝喊话不要心碎「我永远是你们的！」

最后现场记者更大胆发问：“那跟张轩睿现在有什么歌可以形容吗？”，Selina瞬间脸红害羞反问记者”那你觉得什么歌呢？”，记者直说「恋人未满」，让Selina忍不住默默点头承认“差不多”。

虽然“恋人未满”，但还是希望Selina可以幸福快乐哦！

 

 

资料来源：Yahoo奇摩、微博 @任家萱、视频 @完全娱乐showbiz

 

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