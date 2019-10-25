Selena Gomez新歌疑指Justin Bieber

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美国小天后Selena Gomez走过忧郁症，终于宣布回归乐坛，还一次拍摄2支MV让粉丝超惊喜，23日释出的《Lose You to Love Me》上线不到1天，MV点阅便冲破1600万，不过歌词却引发粉丝讨论，认为是跟她情缠多年分手的前男友Justin Bieber有关。

Selena Gomez的新歌《Lose You to Love Me》整支MV采用黑白色调，灵感主要是来自这段时间她所亲身经历的事，全支MV都用苹果最新手机iPhone 11 Pro拍摄，几乎以特写脸部的手法，表达歌词要传递的情绪，目前在YouTube点阅已经逼近2400万！



Selena Gomez受忧郁症困扰多年，去年10月因为承受不住，终于住进精神病院，接受了整整1个月的治疗。好不容易回归，好姊妹Taylor Swift马上在IG限时动态分享：「这首歌是疗伤的最完美表达方式，也是她的歌曲中我最爱的一首，最棒的回归！」还附注「我好爱你」并标注Selena。

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虽然她说这首歌曲是来自她亲身经历的「很多事情」，但光看歌词，让人不禁联想到现在已经成为人夫的Justin Bieber。例如开头犹如呢喃地唱着「你向世界承诺而我相信了，我把你摆在第一你也很珍惜」，但美好一切开始崩坏，「你放火烧我追求的一切，我只能眼睁睁看他烧得殆尽（Set fire to my purpose, and I let it burn）。」

尤其一句「才2个月你就找到取代我们的人，简单到让我以为我是咎由自取」，让粉丝联想到两人从2011年交往一直到去年都还多次分分合合，甚至在Justin Bieber跟现任妻子Hailey Baldwin在2018年重修旧好的前几个月，都还跟Selena Gomez交往。另外，Selena Gomez副歌反覆唱着「我要失去你来爱自己」，因此被认为这首歌曲是写给因为Justin Bieber而受伤的自己，借着歌曲疗癒伤痕。



新闻来源:ETtoday