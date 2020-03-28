生活 Lifestyle Selangor前副总警长疑似感染新冠肺炎！而且惊传 病情不稳定！他在3月头曾出席婚宴！ by Vicky 丽盈 28 March 2020 written by Vicky 丽盈 28 March 2020 Advertisement 根据《东方日报》雪州前副总警长拿督弗亚疑感染新冠肺炎，目前正在Hospital Sungai Buloh接受隔离治疗！ Advertisement 据悉，弗亚曾于本月初出席一场婚宴，并在返回住家数日后出现新冠肺炎症状。他在3月19日被送往双溪毛糯医院接受隔离检测，其家属和曾接触他的人士，目前正接受居家隔离。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 我国出现大马版火神山医院？沙登建临时方舱医院 500床位准备好了！ next post 21岁女子无视禁足令、自信不会染上新冠肺炎！2天后乐极生悲确诊感染！ You may also like 21岁女子无视禁足令、自信不会染上新冠肺炎！2天后乐极生悲确诊感染！ 28 March 2020 我国出现大马版火神山医院？沙登建临时方舱医院 500床位准备好了！ 28 March 2020 下霹雳卫生局急寻3月1日乘搭车牌VM2629长巴的民众 28 March 2020 【14天在家做的事】8 种你该储存的食物 28 March 2020 【经济振兴配套】若被隔离 低收入群体者获每日50津贴 27 March 2020 【经济振兴配套】电召车司机可获RM500援金 27 March 2020 【经济振兴配套】月入4000以下家庭及低收入者获援助 27 March 2020 【经济振兴配套】401免费上网 享电费折扣 27 March 2020 【经济振兴配套】医护人员月津调高至600 27 March 2020 【经济振兴配套】大专生可获200令吉援助金 27 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.