Selangor前副总警长疑似感染新冠肺炎！而且惊传 病情不稳定！他在3月头曾出席婚宴！

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根据《东方日报》雪州前副总警长拿督弗亚疑感染新冠肺炎，目前正在Hospital Sungai Buloh接受隔离治疗！

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据悉，弗亚曾于本月初出席一场婚宴，并在返回住家数日后出现新冠肺炎症状。他在3月19日被送往双溪毛糯医院接受隔离检测，其家属和曾接触他的人士，目前正接受居家隔离。

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