S.H.E金曲奖合体演出

Advertisement



「亚洲女子天团」S.H.E是一代人的回忆，虽然三人的友谊不变，但同台演出的机会却越来越少。

不过，有媒体已经证实S.H.E将会在《第30届金曲奖颁奖典礼》担任表演嘉宾，距离7年后再次一起登上金曲的大舞台演。对此，3人难掩兴奋表示：「能够再次一起踏上金曲奖舞台，又是这麽重要的30週年盛会，真的是又兴奋又开心，期待能带给大家精彩的演出。」

对于这次挑选歌曲「十七」当作他们的表演歌曲，其实背后有相当深刻的含义，S.H.E解释：「这首歌对我们来说意义真的非常重大，我们一路出道17年横跨了金曲30一半以上的时光，想要把我们的青春，跟所有共同在听华语音乐的人的青春，一起在第三十届金曲奖唱出来。」同时，今年这支单曲也参与角逐「年度歌曲奖」和「最佳音乐录影带奖」，S.H.E对于「双入围」特别开心：「能与所有优秀的音乐人一同参与这次盛会，觉得非常荣幸!」



为了让大家耳目一新，这次她们特别邀请金牌製作人陈建骐和马毓芬重新编曲、配唱录製，S.H.E透露：「建骐老师特别将『十七』这首歌进行全新的编排，并加入经典的元素，一定会带给大家又熟悉又新鲜的演出。」S.H.E也透露在准备表演的过程中满满的「洋葱」，因为3人特别进录音室录製歌曲合声，配唱製作人马毓芬被完美纯真的合音所感动，S.H.E感性的分享：「我们一起进到小小的录音室中，彷彿回到以往录製专辑时的感觉，有聒噪、有笑、有泪。」大伙还爆料：「小芬姐(马毓芬)在录製过程中，听到某句合音后对我们直夸，还是像当年那样动人与纯真，更忍不住感动到鼻酸了起来，出录音室之后还与我们3人相拥，称讚我们根本就是真善美。」

Advertisement



这次单曲「十七」有望角逐「年度歌曲奖」和「最佳音乐录影带奖」，被问到当天会不会带幸运物，S.H.E幽默回应：「我们就是彼此最重要的幸运物，也希望我们3大颗吉祥物『真真』Hebe，『善善』Ella，跟『美美』Selina，可以为金曲30带来满满的幸运，期待我们的演出可以为整个典礼增添一些些色彩，更希望大家可以在这次典礼上得到很多的力量跟快乐，能继续往下个30年前进！」