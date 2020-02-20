迪丽热巴自曝现实中不主动不自信：怕别人不喜欢我

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中国女演员迪丽热巴近日在电视剧《三生三世枕上书》中饰演女一 – 青丘帝姬白凤九，戏里她透过各种方式，主动在高伟光饰演的帝君身边“报恩”，戏外她却自曝其实本身没有凤九这么主动，也不是特别有自信的人，他人的一两句话就会让自己的自信给瓦解掉，“会怕别人不喜欢我。”



迪丽热巴透露，自己和凤九最大不同是“执着喜欢一个人”。剧中凤九喜欢帝君，甚至三生三世都死心踏地喜欢对方，而这个人却没有给她特别回应，剧中台词“我以前爱过一个人，做了很多傻事，哪怕他没有回应也好，哪怕我伤了一次又一次也好，到最后我也没有后悔。”更是触动人心。迪丽热巴认为，“每个人都是独立的个体，会在某些事情上实现自己价值而感受到快乐，而不是寄托在某一个人身上是快乐的。”

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而迪丽热巴在《三生三世十里桃花》后相隔两年后再演同角色，透露第一次演出时加入了自己的创意，而这部戏则是要把角色的可爱细致化演出，坦言：“花了时间说服自己。”不过幸运的是，她的演出在播出后在网上掀起一股“迪丽热巴炸可爱”的讨论，网友夸她“奶凶小狐狸，这八荒六合就属她最可爱。”

戏中可爱调皮，那自己儿时也如此吗？迪丽热巴透露自己儿时挺乖巧，“每次妈妈要给我买零食，都会贴心先问妈妈有没领到薪水。”她笑说，“若以后生孩子，要请妈妈帮我带。”另外她透露，最近在学习做自己，努力去找想要过的生活，坦言2019年新的尝试就是举办生日会，“可能此生就办这一次，尽量不留遗憾，人生在闪亮时候留下这些画面，未来老去时还能回忆起，我27岁做过这样事情。”

新闻来源：ETtoday