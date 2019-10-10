Robert Downey Jr.对奥斯卡影帝没兴趣

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迪士尼目前正在积极为《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）角逐奥斯卡，不过并没有争取演员奖项，导致许多粉丝近日请愿为「钢铁人」Robert Downey Jr.提名影帝，不过近日他本人亲自拒绝。

迪士尼日前非常积极地为《复仇者联盟4：终局之战》角逐奥斯卡，不过并没有为演员们争取奖项，引起粉丝请愿，希望可以为「钢铁人」Robert Downey Jr.提名影帝，然而Robert Downey Jr.近日亲自回应、拒绝。

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Robert Downey Jr.日前在美国名嘴Howard Stern节目中，被对方称赞「钢铁人」演出精湛，而且角色充满说服力，值得角逐一座奥斯卡影帝，而他态度轻松回答说：「我很高兴你提出来，因为蛮多人希望的，我说：『不要吧！』」看得出来他对奥斯卡毫无兴趣。

不仅如此，Robert Downey Jr.也回应了《神鬼玩家》大导演Martin Scorsese批评漫威英雄片「根本不是电影」的看法，他对此表达尊重：「我理解他的看法，我认为我们需要不同观点，才能促使我们更加进步。」他又说，「他当然忽视在这些电影的成功，因为他是Martin Scorsese。顺道一提，如果真的有所谓摧毁电影的形式，那我很高兴成为『问题』的一部分。」

新闻来源: Ettoday