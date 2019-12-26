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Red Velvet Wendy爆从舞台2层楼高度坠落！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Red Velvet Wendy爆从舞台2层楼高度坠落！
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韩国年末盛事《SBS歌谣大战》在25日展开，Red Velvet的成员Wendy却在彩排时发生意外，导致脸部受伤、右边骨盆以及手腕骨折，未来将优先以治疗为主，活动被迫中断。然而至今官方都没有说明Wendy受伤的原因，而根据网友按照SBS事前公开的节目单推论，她很可能是从2楼高的舞台坠落。

Wendy意外受伤后，有现场相关人士及粉丝透露，她是在个人舞台上受伤的，依照歌谣大战先前公开的节目单显示，Wendy原本被安排在大约2层楼高（2米）的隧道舞台上演唱《Speechless》，原本应该登上的升降台，却因为现场问题坠下。

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有粉丝还原现场舞台表演规划，Wendy从隧道舞台走出来后，会有一座连接的楼梯可以走下来，没想到阶梯却消失了，意外正式因此发生。不过是否真实状况如网友所说，官方并没有回应说明，事发后仅表示受伤事故令人遗憾，Red Velevt因此取消参加直播舞台，希望Wendy早日康复，并强调未来SBS会增加对演出人员安全的管理。

而Red Velvet隶属的SM娱乐也发声明，证实Wendy在彩排途中受伤，已经紧急送往医院接受治疗，诊断结果出炉，确诊脸部受伤，右边骨盆及手腕骨折，「Wendy在医院先进行紧急治疗之后，正在等待进行更深入的缜密检查，以艺人健康为优先考量，未来先专注于治疗的部分。」

新闻来源： ETtoday

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