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PongPong花光储蓄发单曲《What You Waiting For》，MV已上线！

by Yee Leng
written by Yee Leng
PongPong花光储蓄发单曲《What You Waiting For》，MV已上线！
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PongPong （碰碰） 全新夏日新单曲 《What You Waiting For》 将在7月12日在各大中文电台及数位音乐平台热播！《What You Waiting For》的MV也会在PongPong的 YouTube频道首映。 （你在等什么？赶快去听吧！）

由Jeii Pong庞捷忆（碰姐），Gaston Pong庞圭武（碰弟）组合成的PongPong（碰碰）被誉为马来西亚最有才姐弟组合，续2019年1月初推出他们第一首全创作单曲《强心脏》(StrongHeart)，获得民众及媒体的喜爱及好评之余，《强心脏》也成功在马来西亚各大中文电台音乐排行榜登上冠军位置，PongPong真诚感谢你们的支持，并承诺继续努力制作更多好作品！

“你在等什么，我在等什么？”
时隔半年，这PongPong带着第二首全创作单曲《What You Waiting For》回归，新歌大胆挑战夏日舞曲！四季如夏的马来西亚怎能没有本地的夏日曲目呢？《What You Waiting For》透过鼓舞的节奏，希望听众感受夏热炎炎的热情，一起嗨起来，不再拖延，带着力量向前进！这首新歌灵感源自PongPong在演艺生涯里，体会到时光飞速变迁，再不行动就快老了！“明天还
有个明天，错过了多少晴天？”，如果做事不及时，到时可能已经错过了机会！PongPong想鼓励年轻的朋友，不要觉得青春是无限的，有梦就要及时去追！

   

PongPong离不开自资的命运，花光储蓄
这次依旧自资发单曲的PongPong，将工作存了大半年的储蓄投放在《What You Waiting For》的影音制作。PongPong除了包办词、曲、编曲，这次影片制作全由碰弟Gaston一手引领拍摄团队，担任导演一职，正为“自导自制自编自演”全包办；碰姐Jeii则策划安排食宿、交通，服装师、造型师等工作，“行政工作”全包办。同时兼顾YouTube的每周影片，每天的睡眠时间不超过4小时，只希望PongPong呈现的作品可以尽善尽美。俩人在睡眠不足的情况下，一到达拍摄现场就要上场唱跳及演出，一关机就马上睡着。

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天气变幻莫测 MV在Langkawi(兰卡威)取景
配合这次的夏日动感曲风，PongPong到了Langkawi(兰卡威)取景拍摄。提前锁定三天拍摄档期后，出发前不料发现，天气预报从天晴转换成多云及雷雨。第一天下机后即下起大雨，影响了规划好的拍摄行程，让PongPong及全体工作人员担心不已。或许这首歌太有能量，在连续3天的拍摄过程中，太阳还是“偷偷溜出来听歌”，在开拍拍摄过程中，原是满天乌云的天空，
过一会儿就全消失了，太阳还很猛烈地把大家晒黑，希望大家在听《What You Waiting For》能感受到夏日炎炎的能量！

6万人IG被骇客入侵，要求一百万赎金
碰碰姐弟的官方Instagram账号被骇客入侵了！6月24日晚间，PongPong在姐弟俩各自的Instagram 上传一张新账号的照片，公布开了新的官方Instagram账号 (@pongpongofficial) ，并且说明原本的账号被骇客入侵的消息。除此之外，他们也公开了新歌的名字。PongPong难过的表示“Pong Pong IG已被hacked了3个星期快一个月”，该名骇客在其间也换了各种头像、各种名字。碰姐表示他们也曾联系Instagram，却没有得到回应。可是，该名骇客却信息碰姐，只说要1M，相信是要索求1 million来换回账号。

 

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