PG ONE抛「亲密片外洩阴谋论」！　贾乃亮姐姐开砲：疯狗别泼脏水

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中国女星李小璐与贾乃亮结婚多年，2017年12月却和PG ONE爆出婚外情，30日中国网更是疯传她和PG ONE的亲密影片，还有两人接吻的画面，引起轩然大波，而PG ONE更发文认了：「的确产生过感情！」但他也在内文提到怀疑「后面有人在操作」，对此贾乃亮姐姐贾珊稍早在微博开砲，直接标记了PG ONE的微博帐号开呛「法庭见」。

PG ONE在影片流出后，在微博写下回应，表示影片是去年3、4月份拍的，谈及在2017年爆出不伦恋后，他停止了所有工作，没有公司、公关团队，没有钱，所有的事情只能问李小璐并商量怎么处理，也承认「的确产生过感情」。

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文内也谈到「你们真的天真以为某些人可怜至极？这可怕的圈子你们想像不到」，质疑为什么去年在抖音拍的影片会外流，怀疑有人在背后操作，并说道「当初红的时候疯了一样要签我，拒绝后发生种种事情？」，似乎想表达整件事情是有心人士的阴谋。

PG ONE文章发出不久后，贾珊（贾乃亮的姐姐）就出面回应，公开在微博写下：「到这个时候还在抵赖污衊！」提到为了保护孩子，一直以来都低调忍耐，直言「理智告诉我不要做任何回应，和泼脏水的小人互咬我觉得恶心！」但如今再也忍无可忍，强调没有使用过手段，「所有事情都可以拉在阳光里对峙」，文末更提及已经提交律师起诉，且直接标记了PG ONE的微博帐号开呛「法庭见」。

新闻来源：ETtoday