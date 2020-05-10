生活 Lifestyle Petaling Jaya旧区全面封锁至5月23日！ by Vicky 丽盈 10 May 2020 written by Vicky 丽盈 10 May 2020 Advertisement 根据《中国报》报道，八打灵旧区巴刹附近的住宅区将实施强化行动管制令（EMCO）！ 基于八打灵旧区巴刹（ Pasar Jalan Othman ）有多达26宗确诊病例，因此该区昨晚已漏夜围起铁蒺藜。 政府也听取卫生部的建议，决定在上述地区实施强化管制令，而涉及的地区也本分为3个区域，即A、B和C区。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post Ella另类母亲节po文 痛诉「逆子」劲宝4大罪行 网友笑翻：妈妈们辛苦了 next post 土耳其街头上百只绵羊集体散步！“咩咩”叫场面超震撼! You may also like 首相特别演说会重点摘要！「条件式行动管制令」延长至6月9日 慕尤丁：民众仍禁止跨州回乡 10 May 2020 土耳其街头上百只绵羊集体散步！“咩咩”叫场面超震撼! 10 May 2020 疫情之下最安全的电影院！德国汽车电影院生意火爆！ 9 May 2020 山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！ 9 May 2020 大马 YouTuber | 手痒计划Soya 的7件事 8 May 2020 2个星期不在家里却被“清空”！犯案手法超强「就像逛IKEA这样慢慢选」！ 8 May 2020 【新冠肺炎】N95口罩不达标 美国撤销66间中国厂商许可 8 May 2020 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! 7 May 2020 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 7 May 2020 嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格 7 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.