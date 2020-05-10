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Petaling Jaya旧区全面封锁至5月23日！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Petaling Jaya旧区全面封锁至5月23日！
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根据《中国报》报道，八打灵旧区巴刹附近的住宅区将实施强化行动管制令（EMCO）！
基于八打灵旧区巴刹（ Pasar Jalan Othman ）有多达26宗确诊病例，因此该区昨晚已漏夜围起铁蒺藜。
政府也听取卫生部的建议，决定在上述地区实施强化管制令，而涉及的地区也本分为3个区域，即A、B和C区。

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