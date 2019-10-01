Peppa Pig「歌手出道」确定挑战Grammy Awards！

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第62届Grammy Awards将在2020年1月27日于洛杉矶举行，日前也完成报名作业。在报名名单中也有不少亮点，包括去年发行儿歌专辑的「儿童界天后」Peppa Pig申请了「最佳儿童专辑」，有望出席典礼。

来自英国的家庭动画《粉红猪小妹》Peppa Pig横跨五大洲风靡全球180个国家，电视动画系列发行超过21种语言，可说是「儿童界最强天后」。她也将跨足唱片界，在7月19日「正式出道」发行专辑《My First Album》，当中收录16首歌曲。

不只发专辑，佩佩猪还要挑战歌手的最高殿堂－Grammy Awards，确定完成了报名手续。不少人已经开始期待，明年或许可以看到佩佩猪走上葛莱美红毯，入围名单将在11月20日公佈。

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此外，除了欧美歌手，韩团防弹少年团（BTS）和BLACKPINK也同样完成报名。防弹少年团以单曲《Boy with luv》报名年度制作、年度最佳单曲、最佳流行组合、最佳音乐录影带，专辑《Map Of The Soul： PERSONA》则报名年度专辑、最佳流行演唱专辑，以及以游戏原声带《BTS WORLD》报名最佳编曲配乐，BLACKPINK则是报名最佳新人奖。

新闻来源：Ettoday