One FM 你，老板   最佳DJ人选出炉！

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本台有史以来难得举办的一场公开，未必公平、公正的比赛 – 最佳DJ投票活动刚刚结束了。首先，感谢各位“老板们”的支持，没有你们的努力投票，就没有“TA”今天的脱颖而出。究竟谁是这一届“你，老板 #You Da Boss” 的最佳DJ人选呢？



冠军 – Morning Kaki Nicholas

连续一个星期位居第一的One FM元老DJ – Morning Kaki的Nicholas，不仅蝉联了一周的榜首位置，也一举拿下了“你，老板 #You Da Boss”的最佳DJ冠军宝座！恭喜恭喜！

这除了要归公于Angeline和丁丁的极力拉票，当然不容小觑RM1000的力量。

不过，公布结果时，Nicholas却突然出尔反尔，在面对左Angeline、右丁丁的为难场面，他竟然选择背叛她们，救下了Hana！

（弱弱地说：人心叵测啊~科科）

幸运者 – 快乐点 Hana

虽然Hana没有以高票胜出 DJ 投票活动，但是，和Nicholas满满的同事爱终于在最后时刻救了她一把，所以Hana和Nicholas将可豁免”Face the Fear”恐怖大惩罚。恭喜Hana！

亚军 – Happy Hour William

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曾经蝉联榜首几天的冠军候选人之一，阿哥William最终没能击退强劲的对手，只能屈居第二。

接下来，阿哥将要面临“高”的惩罚，不知道恐高的他到时候会喊出几分贝的尖叫声呢？期待ing。

季军 – Morning Kaki 丁丁

尽管丁姐已经让她的粉丝们转去投选“背叛者”Nicholas，但依然挡不住热情的听众投选她，最终依然排在前三的位置。

话说，看似大胆的丁姐原来私底下很怕蛇。不过小编更好奇的是谁敢带蛇到办公室来吓丁姐~

第四名 – Morning Kaki Angeline

可怜的Angeline让听众朋友们都去投选Nicholas后，自己最终落得第四名的位置。

“Face the Fear”恐怖大惩罚中，她要面对女人的天敌 — 蟑 螂 ！！！！！！

这 太 恐 怖 了 吧 ！！！

第五名 – Happy Hour Adrian

经过上周的紧急会议，所有票数被迫转让给阿哥William后，Adrian经努力咸鱼大翻身，曾晋级到第三的位置，不过好景不长，最终还是跌出Top 3，位居第五名。

怕猫的Adrian，真心希望你能战胜心理的恐惧，”Face the Fear”恐怖大惩罚，加油！

老板们，对于这样的结果，你们满意吗？不满意？小编也没办法…嘿嘿

#OneFMYOUDABOSS

#OneFM你老板