OH~为什么情人节叫“Valentine’s Day”？？

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今天2月14日，是西方国家传统的情人节（Valentine’s Day）；又称圣瓦伦丁节或圣华伦泰节（St. Valentine’s Day）。它是一个关于爱、浪漫以及花、巧克力的节日，男女在这一天互送礼物用以表 达爱意或友好。

现今情人节已成为各国青年人喜爱的节日，今天的约会通常代表了情侣关系的发展关键。这个充 满巧克力和邱比特的日子，其实有着黑暗血腥的起源。

公元3世纪，罗马帝国经济衰败，社会动荡不安。贵族阶级为维护其统治，残暴镇压民众和基督教徒；信仰基督教是危险，甚至是死刑。

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有一位教徒名叫华伦泰，据说是最早的基督徒之一。在那个时代身为一名基督徒意味着危险和死 亡。为了掩护其他殉教者，暴露了自己的身份，因此他被捕入狱。在狱中，他以坦诚之心打动了 典狱长的女儿，并治愈了她失明的双眼。他们相互爱慕。 当罗马国王克劳狄二世听到这奇迹的时候，非常害怕华伦泰的超能力会动摇他的政权。于是，为 了杀鸡儆猴而下令将华伦泰处死。

据传说，在行刑的那一天早晨，华伦泰给典狱长的女儿写了一封情意绵绵的告别信，表明自己是 无罪和对典狱长女儿深深眷恋；落款是：From your Valentine（寄自你的华伦泰）。 公元270年2月14日，他被处死刑。多年后，罗马成为基督徒国家，许多为信仰殉道的基督徒，反 而成为人们景仰的圣徒。后来，基督教徒为了纪念华伦泰为正义、为纯洁的爱而牺牲自己，将临 刑的这一天定为“圣华伦泰节”（St. Valentine’s Day），后人又改成“情人节”。

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照片摘自网络