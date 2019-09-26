NINE PERCENT最后合体专辑 推出9人solo单曲 少了团体合唱引粉丝表示遗憾

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身为限定团体的Nine Percent (Npc) 迎来解散倒计时，26日Nine Percent全新solo专辑《限定的记忆》火热上线！然而团体专辑竟没出现让粉丝期待已久的团体歌，而是推出了9人solo单曲，引起NINES们纷纷表示「这是要我们有生之年都不能再看到他们、听到他们合体了吗？」

NPC全新solo专辑《限定的记忆》歌曲包括：

蔡徐坤《梦》

由蔡徐坤参与作词、演唱的《梦》是一首温柔的抒情慢歌，坤坤的嗓音细腻深情，令人动容，喜欢的akjj可以去听一听。

陈立农《为你绽放》

陈立农的《为你绽放》，是与《我是你的》、《一半是我》词曲老师携手再度合作，第二次尝试自己写词创作，深情诉说出自己真心的故事，表达内心深处的感受。

范丞丞《Umbrella》

丞丞的《Umbrella》延续以往独特的个人风格，以trap曲风铺陈出一个自我挣扎的内心世界。“Did you see my umbrella”，手中没有伞能撑住心里的狂风暴雨。唯有勇，才是那把心里的伞和破解困境的秘诀。

Justin黄明昊《挣脱》

Justin在NINEPERCENT的新专辑《限定的记忆》中演唱了一首由Justin自己作词的《挣脱》。歌曲里传达了当爱成为厌倦、爱变成离别的心痛和想要挣脱出这种境况的无力，更表达了要学会接受和面对让自己心痛和无力的境况，享受成长之痛，和过去告别，与自我和解。

林彦俊《Like a Star》

林彦俊《Like a Star》浩瀚的银河里，星星是孤寂的。有了太阳的守护，才能绽放光芒。在封存这段终生难忘的记忆之前，林彦俊将内心最真实的感受，化成音符，与最有默契的音乐好友梁根荣，共同打造出新歌《Like a Star》。

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朱正廷《Hi Buddy》

朱正廷用《Hi Buddy》，回想那些日子，从初次见面，小心翼翼互相问好，到熟稔之后，毫不顾忌开着玩笑。“是梦想，让我们从天南地北，聚集到同一个舞台。一路走来，酸甜苦辣都曾体会，感谢有你陪在身旁，一起度过那些给我磨砺、却也给我希望的时光。”

王子异《Lovelab》

在这首由王子异担任制作人，填词并参与作曲的歌曲中，王子异性感变身playboy，将实验概念引入对“爱”的描述。奇妙的比喻，与颇具未来感的歌曲制作产生的化学反应，让歌曲更具想象张力。

《lovelab》融合了dance、r&b等音乐元素，慵懒的flow搭配意识流的歌词，极具记忆点和感染力的节奏旋律，在王子异独特声线的演唱下，让听众犹如置身神秘玩味的实验空间。

小鬼王琳凯《热气球》

延续青春、轻快、自在的音乐风格，运用对热气球上升，火热，浪漫的比喻手法，用音乐与歌词为听众描绘画面。小鬼希望在现今快节奏的生活当中，将存在于他脑中的浪漫世界，用音乐的的旋律呈现。

这首歌，尝试运用Trap的元素，搭配多种和弦，渐进的鼓点融合歌词，不一样的鬼式情歌。梦里与“美杜莎”一同乘坐的热气球会是什么样的呢？

尤长靖《Maybe Someday》

从籍籍无名到万众瞩目的出道日，九人并肩站上舞台，曾渴望的欢呼喝彩萦绕耳边，远远张望的梦想已近在咫尺，少年激动得战栗，紧握话筒诉说内心憧憬，声音都在颤抖。只有经过精心打磨，成为纯净无暇、坚硬无匹的钻石，才能将期待的目光折射成溢彩流光。

NINE PERCENT除了官宣9人在10月12日举办告别演唱会之外，首个团体综艺《限定的记忆》也即将开播，或许团体合唱也将会在到时候来个惊喜大放送？

资料来源：爱豆星娱乐

＊音乐来源若遭封锁，请见谅。