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Netflix将推出《海贼王》真人版！主角会是谁呢？

by Yee Leng
written by Yee Leng
Netflix将推出《海贼王》真人版！主角会是谁呢？
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今日，《海贼王》官方Twitter帐号“onepiecenetflix”宣布将与Tomorrow Studios及日本集英社合作，并携手推出改编自《海贼王》的同名漫画真人版影集，更邀请到原著漫画家尾田荣一郎亲自坐镇，担任监制一职。

尾田荣一郎也亲手绘制一封祝贺信，开心宣布这项合作消息。他在信中表示：“我明白自己早在2017年就宣布要制作这部戏，但筹备需要花时间。幕后的准备工作进展虽然缓慢，但其实一直在进行。看来我终于能够宣布这个大消息：Netflix，全球首屈一指的串流娱乐服务事业，将给予我们极大的制作支援！这带给我们极大的鼓舞！这个故事在第一季的10集当中会进展到何种程度？我们要邀请谁来演出？敬请拭目以待！”

这次《海贼王》的真人版影集一共为10集，而至于故事情节以及主要角色和选角暂未公布。消息一出，剧中主角的演出人选瞬间成为众人热议话题，更让全球粉丝既期待又怕受伤害，直喊：“希望选角不要崩坏。”

《海贼王》漫画在《周刊少年Jump》1997年第34号开始连载，连载至今超过22年，描述海贼们追寻梦想、踏上寻宝旅途的冒险故事。热血剧情不仅掳获各国读者喜爱，狂销全球超过四亿六千万册，一举荣获金氏世界纪录认证，创下「单一作者创作发行量最多的漫画」纪录，其改编动画更掀起粉丝cosplay热潮，可说是国际最为知名的日本动漫作品之一。

 

新闻摘自：ETtoday

照片摘自网络

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