NeiNei、小泡芙同框！甜蜜出游三亚 撇下Max 大秀长腿宛如「筷子姐妹」

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吴尊和老婆林丽莹结婚10年，过去曾带女儿NeiNei和儿子Max上《爸爸去哪儿4》，与同期嘉宾刘耕宏、陈小春等人建立友好矫情，即使节目结束了，私下依旧约出来聚会、出游。6月9日，吴尊在微博晒出NeiNei和小泡芙聚会游玩的萌照，兴奋直呼：「这周末太好了！」

吴尊周末带着NeiNei到三亚旅游，再度同框的小泡芙，俩姐妹开心穿梭在水族馆，更兴奋趴在玻璃橱窗观赏小鱼，天真可爱的模样，被吴爸爸记录下来。

另外，NeiNei和小泡芙也换上了两眼的泳装，搭配草帽，爆出专业名模的pose，架势十足！不过最吸睛的莫过于NeiNei和小泡芙藏在裙底下的筷子腿，让网友们忍不住羡慕直呼：「这是什么神仙腿，好羡慕呀」、「难道是新诞生的筷子姐妹吗？」。而小泡芙朝着镜头露出甜甜的笑容，依旧是让人甜融化的小小泡芙！

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不过这趟旅行，可爱的Max被吴爸爸撇下，也透过视讯和小泡芙打招呼。吴爸爸更在截图上逗趣备注：「Max很勇敢…max也超乖的…自己在文莱学会独立」，让网友们心疼可怜的Max：：“老实交代，这已经是你们第几次丢下可怜的Max宝宝出去旅游了。”

吴尊也透露，此行带着NeiNei启示并不完全是来度假，也是来工作、拍杂志的。希望下次吴爸爸别在撇下Max，多带他出来玩，这样网友们就能看到他了！

资料来源：ettoday