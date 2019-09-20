NCT泰容被爆霸凌同学　SM出面回应

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韩国人气团体NCT成员泰容近日身陷霸凌丑闻，他遭同班同学指控，曾经是霸凌者之一，虽然不是主导事件的人，但他参与其中，在韩掀起热议。他所属的经纪公司SM沉默3天后终于回应，「泰容再次为小时候的事情引起担忧深深反省，会更有责任感、正直地生活下去。」

据悉，泰容17日遭爆料，他以自己的长相为基准，时常欺负外貌丑的女学生，该贴文者附上国中时期的毕业照，证明自己曾经和泰容同班，还直指「虽然对不起泰容，但做错就是错了，希望他不要当作什么都没发生。」事隔1日，他又被爆料曾欺凌一名个性寡言的A同学，某天，A受不了他们的欺凌，掏出美工刀划向自己的手自残，全班都目睹了此事。

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争议闹了3天，粉丝为他辟谣说是网友造谣，霸凌纯属假新闻，直到19日，SM才首度出面回应相关问题，由于事件已过了10年，公司为了确认状况，向泰容的家人以及学校了解真相，「根据调查结果，没有报导裡提到的奖惩纪录，（泰容）父母也没有被叫到学校与老师面谈。」

「泰容在怀抱着歌手梦以前，他很后悔做出的不懂事的行为以及造成别人伤害，在出道前练习生时期以及出道后都曾向受到伤害的人道歉，一直到现在深深地反省，并对每件事情尽全力。」SM声明最后一段，再次替泰容沉痛发声「泰容再次为小时候的事情引起担忧深深反省，会更有责任感、正直地生活下去。」SM事隔3日现身，也算是给了粉丝以及大众交代。

新闻来源: Ettoday