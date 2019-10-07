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NBA火箭惨遭中国媒体封杀 全因他的一句话

by Vicky 丽盈
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NBA火箭惨遭中国媒体封杀 全因他的一句话
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美国休斯顿火箭队总经理达雷尔-莫雷10月5日在其推特上发布了一张图片，内容是“Fight for freedom， Stand with Hongkong” （为自由而战，和香港在一起），意在为香港暴徒们张目，旋即遭中国球迷炮轰。莫雷不得不删去此图，换上了另一张“东京已醒”的照片。

据悉，美国NBA休斯顿火箭队总经理莫雷在早前的发推写道：Fight for freedom， Stand with Hongkong（为自由而战，和香港在一起），他的立场被批评伤害了中国球迷，也是对中国人民的冒犯。随后火箭老板发布声明，表示莫雷并不代表火箭，之后就没有后续表态，引起中国人民不满。

中国驻休斯敦总领事馆也在早些时候正式发声，发言人表示已经向火箭队提出严正交涉要求该队作出澄清。

同时，中国篮协发表声明，表示强烈反对莫雷不当言论，并将暂停与该俱乐部的交流合作事宜。
腾讯体育官方宣布，将暂停火箭队的比赛直播与资讯报道。
直播吧也对此表示强烈反对，表示祖国的主权完整不容挑战，因此决定，即日起暂停火箭队的赛事文字直播以及相关新闻资讯报道。
另外，浦发银行信用卡也暂停了火箭队市场活动和宣传，就连体育公司李宁也宣布，中止和休斯顿火箭的相关合作。

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新闻来源： 新浪体育 新浪体育 新浪体育 新浪体育 新浪体育 新浪体育

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