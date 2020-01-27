NBA传奇Kobe Bryant罹难 坠机现场画面曝光

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NBA传奇“小飞侠”科比．布莱恩特（Kobe Bryant）惊传坠机身亡，他的13岁女儿也在事故中罹难。有媒体拍到坠机现场的画面，可见直升机坠毁后现场燃起大火，当局证实有9人在事故中罹难。

据了解Kobe搭乘的直升机，因不明原因在洛杉矶卡拉巴萨斯市发生意外。据目击者表示看到直升机飞得很低，似乎努力尝试稳住，随后消失在云雾中，他最后看到一大团火球，“没人幸免于难”。而根据Flightradar24公布Kobe直升机的轨迹图可见，轨迹图其中有一段诡异绕圈圈，疑似直升机出现了问题二导致。警方稍早在记者会说明，将会找黑盒子送往鉴识调查。

Flightradar24公布布莱恩直升机的轨迹图，只见直升机最后位置是在山区。

轨迹图其中有一段诡异绕圈圈。

据报导，他的13岁女儿Gigi也不幸身亡，布莱恩身后留下37岁太太以及3名孩子。据TMZ报导，Kobe与女儿本来计画到Kobe创办的篮球学校参加活动，但直升机突然在离学校在不远处发生意外。

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“侠客”欧尼尔(Shaquille O’Neal)震惊不已，他在推特表示，“实在无法形容Kobe跟Gigi（Kobe女儿）的悲剧有多痛”，并向Kobe家人致哀。

41岁的布莱恩隶属于洛杉矶湖人队，并在该队待了整整20年的职业生涯，于2016年4月退休；他的成就非常了不起，其中包括成为2008年NBA最有价值的球员、两届NBA总决赛MVP，更曾经2次获得NBA得分王以及2次奥运的冠军。

资料来源：星洲日报、东方日报