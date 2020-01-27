NBA传奇Kobe Bryant坠机身亡！“疯狂粉丝”炎亚纶崩溃爆哭！

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前NBA湖人传奇球星柯比布莱恩（Kobe Bryant）日前在加州直升机坠毁事件中丧生，享年41岁。一直视柯比布莱恩为偶像的台湾艺人炎亚纶随后也第一时间在脸书崩溃发文。

据悉，炎亚纶在2015年公开过自己的收藏，包括从国中开始存钱买的球衣，包括主场发的湖人队球迷衣，而再加上特别色球鞋。他也拥有布莱恩亲笔签名的篮球，而且为了练习篮球技巧，连韧带受伤都和偶像断在相同的位置，甚至开刀时间也一样，自认是个“疯狂粉丝”。

炎亚纶去年在接受专访时，提到对布莱恩的崇拜，“他让我爱上篮球，更是影响我一生对于自己热爱事情坚持的精神导师。希望所有和我一样喜欢柯比和热爱篮球的人，珍惜每一天，享受自己可以打球的当下！”而这段访问，更被布莱恩透过微博回应“谢谢你，希望在球场上、生活上都能一直保持热情。”他当时被偶像翻牌，开心直呼“100%的炫耀文，此生真的接近圆满了。”没想到事隔半年，布莱恩却逝世了。

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炎亚纶得知噩耗泪崩：“凌晨，哭的满脸泪满脸鼻涕⋯⋯⋯⋯我不知道能说什麽。只能说谢谢你⋯谢谢你教会我不放弃，教会我努力。你走了可是你的精神会永远留下。对不起你得那麽痛的离开⋯⋯⋯老天啊⋯为什麽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。”

同时炎亚纶在微博 发文悼念：“2020不是好的开始，我的人生导师。多麽希望是假的，但世事就是如此无常，我会带著你的精神继续继续往前，谢谢你，谢谢你！我爱你！”连发数则贴文，面对人生无常大受冲击。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络