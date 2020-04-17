“N号房”共犯长相公开 年仅18岁

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4月17日，首尔钟路警察局将Telegram“博士房”性剥削事件共犯姜勋（译音）押送检察机关，这是韩国警方首次公开姜勋长相。

据韩国媒体报道，当地时间17号上午，韩国警方将“N号房”事件赵主彬的共犯姜勋送交检方，并将他首次公开示众。姜勋也是自赵主彬后，第二位被公开身份和面容的“N号房”嫌疑人。姜勋在警局门口表示：“真心的道歉，对不起。”随后沉默回应记者们的提问，全程没有抬头。

根据了解，网名为“布达”的姜勋出生于2001年5月，年仅18岁，是韩警方首个公开个人资料的未成年人，第二位被公开身份和面容的“N号房”嫌疑人。他主要要负责为聊天室“博士房”招募会员，他也参与制作和传播性虐待视频，同时是赵主彬的资金负责人。据悉，他是“博士房”的共同经营者，扮演着“资金负责人”的角色，召集并管理参与者。

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“N号房”事件在韩国，甚至全球引起高度关注，不少艺人纷纷站出来发声、呼吁参与公开会员身分请愿，而韩国「国民MC」刘在锡日前也在节目中首次公开了看法，罕见的动怒并直呼「真的很生气」。

刘在锡与曹世镐一同主持《刘QUIZ ON THE BLOCK》，在15日播出的最新一集里，一名喜爱文学的大学生出演了节目，该名学生提到了未来希望能成为诗人，也讲述了抱负，接着在主持人的要求下，念出了一首标题为「可怜的幻想」创作诗。

诗的内容写道「若无其事地遭践踏、蹂躏的灵魂们／因为他们被称作生病的灵魂／再也无法展露出原本的模样／在夜裡能迈开脚步的存在们／就只有魔鬼般的杀人犯／只存在那样夜晚的季节」，透露出沉重的氛围，该名大学生也解释这首诗是在他参加了N号房相关请愿后，有感而发写下。

刘在锡在听完大学生的的解释后，表情严肃地附和说道「包含引起很多人公愤的那些事，真的太愤怒了」，接着也提及：「我跟曹世镐也参与了请愿，希望能给予最严厉的惩罚，最近真的很生气，真的希望能判处最高级别的刑量。」

新闻来源： ETtoday & 新浪娱乐