MTV欧洲音乐大奖 入围名单出炉！

欧美音乐界盛事之一的MTV欧洲音乐大奖入围名单2日公佈,流行小天后Ariana Grande再度以7项入围成为夺奖大热门。今年的另一亮点就是继美国的MTV音乐录影带大奖增设KPOP奖外,MTV欧洲音乐大奖则瞄准华语市场,将颁发「大中华区最受欢迎艺人」。

在2日公布的MTV欧洲音乐大奖入围名单中,Ariana Grande也以7项入围称霸,而Shawn Mendes,Lil Nas X 和 Billie Eilish 则是以6项入围紧跟在后。

此前在美国MTV音乐录影带大奖拿下「最佳KPOP歌曲奖」和「最佳组合」的防弹少年团(BTS),也凭借和 Halsey合唱的歌曲《Boy With Luv》,入围「最佳合作奖」。

今年的另一重点就是将会颁发「大中华区最受欢迎艺人」,包括小清新乐团「Click#15」、薛凯琪、周深、许魏洲以及台湾歌手信,都在入围名单之内。

2019年MTV欧洲音乐大奖将于11月4日在西班牙塞维亚举办。

2019MTV欧洲音乐大奖 重要奖项入围名单

最佳MV

Ariana Grande – thank u, next

Billie Eilish – bad guy

Lil Nas X – Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA & J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

最佳单曲

Ariana Grande – 7 rings

Billie Eilish – bad guy

Lil Nas X – Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone & Swae Lee – Sunflower

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

最佳艺人

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

大中华区最受欢迎艺人

Click#15

薛凯琪

周深

信

许魏洲

最具人气歌手

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

最佳新人

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

最佳合作

BTS & Halsey – Boy With Luv

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA & J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

The Chainsmokers & Bebe Rexha – Call You Mine

最佳流行艺人

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

最佳饶舌艺人

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

最佳电子艺人

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

最佳摇滚

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

最佳现场

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

最佳另类艺人

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

最佳形象

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

最佳新人推荐

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

最佳世界舞台

Bebe Rexha – Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld – Isle of MTV Malta 2018

Muse – Bilbao, Spain 2018

The 1975 – Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots – Lollapalooza Paris Festival 2019

BEST US ACT

Ariana Grande

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Taylor Swift

BEST CANADIAN ACT

Alessia Cara

Avril Lavigne

Carly Rae Jepsen

Johnny Orlando

Shawn Mendes

新闻来源 : Ettoday