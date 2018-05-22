“MIX-POP”曲风破界而来 张杰【未•LIVE】首张EP预售

“华语Live王”张杰全新音乐计划【未·LIVE】首张EP将于5月23日iTunes开启预售，5月30日全面上架。用三首风格迥异的新歌，全面解锁张杰全新“MIX-POP”音乐风格。其中主打歌曲首曝MV预告，超强剧透式视听盛宴，惊喜呈现。

“MIX-POP”是张杰在个人音乐计划中，极具先锋性的音乐风格实验。它是一种将各类音乐风格，多元文化奇妙融合，破除壁垒的新鲜尝试，是一种全新的音乐生物。追溯到三年前，张杰首次将“欧陆电子+英伦摇滚+北非节奏”混搭融入《夜空中最亮的星》，这首歌便是“MIX-POP”原始雏形。

2017年，张杰将更多歌曲进行再演绎，《回娘家》将美国乡村民谣隐藏进原歌曲之中，《天上掉下个林妹妹》将传统戏曲与电子相结合，以及《好汉歌》将大鼓、琵琶，古筝这种中国古典乐器融入其中，张杰将“MIX-POP”风格不断完善进步，将更多元的文化融入歌曲。此次全新音乐计划【未·LIVE】首张EP推出的三首新歌，为这个音乐风格实验划下的里程碑式的一笔。

随后，张杰还会有更多歌曲在巡演舞台上以LIVE的形式发行。【未·LIVE】代表着“MIX-POP”的未来音乐形式，也代表着绝佳的音乐现场体验。以LIVE的方式发行新歌也是华语乐坛极具突破性的尝试，这样的尝试预示着2018年张杰的音乐将会更加自由，冒犯与好玩。首曝MV预告中：“倒置的空间，旋转的画面，浓郁的色彩，变幻的光影，简洁的线条”，呈现出一场极具未来感的视觉体验。

张杰全新音乐计划【未·LIVE】首张EP，将于5月23日iTunes开启预售，5月30日海外全面上架，EP主打歌曲MV同步上线，个人音乐计划中：2018“未·LIVE”巡回演唱会也已正式启动，8月11日更将唱响鸟巢，张杰的个人音乐计划还有多少种打开方式，敬请期待！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

日期：21/5/2018