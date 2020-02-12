Mina归队了！Twice首次9人版《Feel Special》

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正在日本举行《“TWICELIGHTS”IN JAPAN》巡回演唱会的TWICE，昨晚（11日）在福冈表演的场次上，之前因病停工的日籍成员Mina终于归队，现身加入与其他8名成员一起表演《Feel Special》，这也是歌曲推出后第一次由9人完全体带来表演，让ONCE看哭。

去年中Mina被诊断出患上严重恐慌焦虑症，「一上台就害怕到无法笑」，去年8月起全面暂停活动，让粉丝担心又错愕。经过半年多休养，Mina直到昨日演唱会才重新站上舞台。演唱会上成员们亦展现对Mina的溺爱，不停为她送上拥抱。而各地的TWICE粉丝对Mina归队的喜讯也表示兴奋感动。

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TWICE所属的JYP娱乐也随即在官方Twitter上公开了Mina表演的影片，让未能到现场欣赏演唱会的各地粉丝都能第一时间看到Mina归队的表演，TWICE的YouTube官方频道之后也上传了9人完全体表演的《Feel Special》完整片段。ONCE们为了庆祝这个喜讯，亦纷纷以“#ProudOfYouMina”关键字条在Twitter上不停更新转发帖文，让字条也一度登上了Twitter的世界趋势话题榜冠军。

JYP娱乐在12日上午表示：「Mina的状态稳定许多，今后也会好好观察本人的状态，再继续进行活动。」 Mina在演唱会上的极佳状态也让粉丝相当安慰。

新闻摘自：ETtoday

照片摘自网络