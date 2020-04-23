MCO 发掘自己的「隐藏身份」了吗？ 【GM Klang 抗疫歌曲】邀你齐心抗疫，传递正能量！

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行动管制令从3月18日开始实行至今，待在家里的你是否已发现自己隐藏已久的「另一身份」呢？

这段期间，可见每个人都各施所长，展现18般武艺，纷纷找到了新乐趣！

你呢？这一次宅家抗疫，你又挖掘出了以下哪一项天赋呢？

# 厨师/ 甜点师傅

这不用多说了，民以食为天嘛，有空当然要弄吃的！你也一样吗？没下厨时，还真的不知道自己原来也能烧一手好菜，或是弄得一手色香味俱全的甜点呢！

图片来源：[email protected]林允Jelly

# 发型师

虽然说这段时间不必见人，可以暂时忽略形象这回儿事。但头发长得凌乱自己也实在看不下去呀！你也当起发型师给自己或是家人剪头发了吗？

图片来源：[email protected]吃货请闭眼

# 网络卖家

成功人士都说：「处处是商机。」没错，现在还是最佳网卖时期呢！由于行动管制期间大家都会尽量不出门，所以网购颇受欢迎，特别是吃的！网络上有的卖Kaya；有的买油条；有的卖蛋糕、牛奶…… 你也赶紧想想要卖什么吧！

图片来源：Facebook Marketplace

# 清洁达人

你是不是也把家里大扫除一番了呢？相信这一次一定比每年新年前的大扫除清洁得还要彻底呀！为住宅大扫除，不仅可以提升美观，也能打造卫生的生活环境，防止疾病传播。绝对是利多于弊！

图片来源：YouTube @喜乐妈咪Cindy’s Life

# 家居改造达人

你知道吗？在你追剧和大吃大喝的同时，有人竟实践了他的梦想！一名大马男子趁着MCO期间，将卧室大改造，还意外爆红了呢！

图片来源：Twitter @Fiq Said

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# 采购员

MCO 期间只限一户一人外出购物，因此造成「一家之主」们在超市里面陷入窘境。不过相信至今大部份「一家之主」们，在采购食品杂货方面应该有所进步了？

图片来源：Facebook @Cheanu Chew

# 「杀手」

不是什么恐怖杀手啦。在家这些天，相信许多人都透过视讯通话或者直接下载了游戏APP，在家中和家人朋友连线玩起了这款极烧脑、极需演技的火红游戏——《狼人杀》！

图片来源：picuki.com

# 睡神

有的人在MCO 完成了梦想，而你呢？依然一样，「给我一张床，可以睡到世界灭亡」吗？呵呵呵~

图片来源：news.suning.com

# 老师

这段期间，父母必须暂代老师的角色。之前社交媒体上疯传过一段影片，影片里一对父母正在教导孩子完成老师给的线上课业，然而课业还未完成，父母的耐心就已经耗尽了，画面非常搞笑！



饰品来源：Facebook @Jennifer Chen

# 歌手

唱歌原本就是一项最佳娱乐！这段期间更少不了喜欢唱歌的大家，纷纷透过了不同的平台展现歌喉。

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Guess what ? 为了提高人们对COVID19， 新型冠状病毒的抗疫意识，GM Klang 也将主题曲，改编成一首有趣的抗疫歌曲—— 《STOP COVID-19 song 》以点燃大家的抗疫精神。并呼吁大家在抗疫的这段期间，必须要自律、忍耐和包容……



这轻快的旋律是不是立马就在你脑海中徘徊呢？快闷到发慌的你，不如也一起加入 GM Klang 的行列，一起发挥创意，翻唱这一首既有趣又有意义的抗疫歌曲—— 《STOP COVID-19 song 》吧！

别忘了把影片上传至你的社交媒体，并且 hashtag #GMKlang , 让你的翻唱影片有机会出现在GMKlang 的社交媒体平台上。

让我们一起STAY AT HOME，齐心打好这场抗疫持久战！

尽自己的一份力量，保护我们所爱的人、守护我们的家园。