MAMA颁奖典礼 防弹少年团横扫9奖【内涵完整名单】

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韩国年度最大盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）颁奖典礼于4日在名古屋巨蛋举行，这次是第一次在巨蛋举办，也是史上最大规模的一次，而且今年的竞争相当激烈。

当晚的最大赢家是BTS，一连拿下9个奖项，还包揽了MAMA的最后一个大奖「年度歌手奖」。这也是BTS从2016年开始后，连续第4年获得这项殊荣，达成四连霸。

领奖时SUGA眼眶泛泪说道：「2019是很炙热的一年，去年成员们哭了，今年带着『真的要更努力，就算很辛苦，也要笑着撑下去』的想法度过了」，队长表示：「我们可以做得不多，只能用心唱歌、用心练习、以后也会更加努力，希望可以成为更多人的力量、用力发光发热。」感性发言让台下观众都相当感动。

完整名单：

最佳MV奖

防弹少年团

最佳女团奖

TWICE

世界表演奖

Monsta X

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最受欢迎演唱表演奖

MAMAMOO

最受欢迎舞蹈表演奖

GOT7

Qoo10最受欢迎女艺人奖

TWICE

Qoo10最受欢迎男艺人奖

防弹少年团

最佳女新人奖

ITZY

最佳男新人奖

TXT

年度专辑奖

防弹少年团

国际最受欢迎艺人

Dua Lipa

最佳舞蹈表演男团奖

防弹少年团

最佳舞蹈表演女团奖

TWICE

最佳女SOLO歌手奖

请夏

亚洲最佳新艺人奖

WayV

年度全球偶像奖

防弹少年团

最佳SOLO舞蹈表演

请夏

Best Hiphop&Urban Music

Heize

Breakthrough Achievement

SEVENTEEN

年度歌曲奖

防弹少年团《boy with luv》

年度歌手奖

防弹少年团

Worldwide Fans‘ Choice TOP10

防弹少年团

GOT7

SEVENTEEN

TXT

TWICE

ATEEZ

Monsta X

BLACKPINK

EXO

X1

新闻来源： ETtoday & 新浪娱乐