MAMA古力娜扎全场最美 但却开口跪！

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韩国年度最大盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）颁奖典礼，4日于日本名古屋登场，今年虽然只有唯一一场，红毯依旧是星光熠熠。中国艺人古力娜扎也盛装出席典礼红毯，仙气的礼服狂炸女神光芒，一出场就成为镁光灯焦点。

当晚古力娜扎以一袭白色鱼尾礼服出席红毯，银丝点缀犹如天上闪烁繁星，平口设计完美展现紧緻肩颈线条，而礼服微低胸设计，让雪白半球若隐若现，透肤设计更是惊见纯白bra！一头浪漫长捲发宛如仙女下凡，举手投足都是众人目光焦点。

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然而以颁奖人身份出席典礼的她，在颁奖时因为「奇特英文口音」让网友瞬间笑翻：讽刺她「还是好好当个花瓶。」古力娜扎在颁发「最佳舞蹈表演solo」时嘴巴张好大，还提高嗓音大声公佈：「I’m Nazha. Nice to meet you. 2019 Mnet Asian Music Awards 《Best Dance Performance Solo》is 请夏！」

对于她过于奇特的发音让网友们听了秒傻眼，纷纷留言表示：「虽然她很美，但很想关她麦克风」、「天啊…我听了好尴尬」、「昏倒，没有老师培训一下吗」、「这英文程度，还是乖乖走红毯」、「一开口幻灭了」。但也有不少粉丝力挺偶像，认为英语不是古力娜扎母语，加上参加如此国际盛大典礼，难免会紧张，无须太过严苛。

除了古力娜扎引起讨论，台湾演员张震一身帅气穿搭更是登上韩网Naver热搜，韩国网友都狂问：「他是谁？」在红毯受访被主持人问道「这是你第一次参加MAMA，感觉如何」。他以一口流畅英文从容回答「我非常兴奋，谢谢MAMA的邀请」。网友看了除了大赞他「好帅」，也直夸：「声音好听，讲英文也好听！」

新闻来源： ETtoday & ETtoday