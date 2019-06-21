Lady Gaga导致Bradley Cooper和Irina Shayk分手？

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天后Lady Gaga和Bradley Cooper因为合作《一个巨星的诞生》传出绯闻，男方先前也证实和交往4年的女友Irina Shayk分手，随后就有消息传出，是由于Lady Gaga的介入，才会导致两人的感情生变。不过近来又有消息指出，Lady Gaga对自己「被当小三」感到非常不满，且还在朋友面前抱怨，并再三强调自己不会与Bradley Cooper在一起。

根据报道，Bradley Cooper和Irina Shayk交往4年，两人还育有一个女儿。不久前传出两人已经分开，而且原因是Lady Gaga的介入才会造成两人感情生变，对此三方至今都未给出回应。不过据《Us Weekly》报导，有消息人士指出，「Bradley Cooper和女Lady Gaga之间没有任何男女之爱，但Irina Shayk的确是受到两人的绯闻影响，无法忍受外界的各种传闻及揣测，选择放弃这段感情。」

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另外，Lady Gaga也被爆出，对于自己被视为Bradley Cooper和Irina Shayk的第三者，感到非常不开心，知情人士透露：「对于被牵连进分手事件当中，她感到很沮丧，而且也认为这件事情已经掩盖掉了当初自己he Bradley Cooper在电影中的努力，这是他们最不愿意见到的。」虽然如此，知情人士还说，Lady Gaga并不会因此断绝和Bradley Cooper往来，两人还是会保持友好关系，不会轻易放弃当初透过电影建立起的情谊，因为「这对他们来说非常珍贵。」