主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment Lady Gaga导致Bradley Cooper和Irina Shayk分手？
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

Lady Gaga导致Bradley Cooper和Irina Shayk分手？

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Lady Gaga导致Bradley Cooper和Irina Shayk分手？
Advertisement

天后Lady Gaga和Bradley Cooper因为合作《一个巨星的诞生》传出绯闻，男方先前也证实和交往4年的女友Irina Shayk分手，随后就有消息传出，是由于Lady Gaga的介入，才会导致两人的感情生变。不过近来又有消息指出，Lady Gaga对自己「被当小三」感到非常不满，且还在朋友面前抱怨，并再三强调自己不会与Bradley Cooper在一起。

A Star is Born剧照

根据报道，Bradley Cooper和Irina Shayk交往4年，两人还育有一个女儿。不久前传出两人已经分开，而且原因是Lady Gaga的介入才会造成两人感情生变，对此三方至今都未给出回应。不过据《Us Weekly》报导，有消息人士指出，「Bradley Cooper和女Lady Gaga之间没有任何男女之爱，但Irina Shayk的确是受到两人的绯闻影响，无法忍受外界的各种传闻及揣测，选择放弃这段感情。」

Advertisement

Bradley Cooper & Irina Shayk

另外，Lady Gaga也被爆出，对于自己被视为Bradley Cooper和Irina Shayk的第三者，感到非常不开心，知情人士透露：「对于被牵连进分手事件当中，她感到很沮丧，而且也认为这件事情已经掩盖掉了当初自己he  Bradley Cooper在电影中的努力，这是他们最不愿意见到的。」虽然如此，知情人士还说，Lady Gaga并不会因此断绝和Bradley Cooper往来，两人还是会保持友好关系，不会轻易放弃当初透过电影建立起的情谊，因为「这对他们来说非常珍贵。」

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

烂番茄100%好评！《TOY STORY 4》催泪上映！

她打败润娥、高圆圆！夺”直男女神榜”冠军

港剧《白色强人》尽显医院斗争

《来自星星的你》导演时隔5年再执导新剧《HYENA》

林志玲婚后首亮相！否认改名为黑泽志玲：未来不会有改变

贾静雯、修杰楷与梧桐妹庆生险曝光正脸！修杰楷一个动作护梧桐妹「超man」 6年首次喊修爸爸

林书豪回应“躺赢”总冠军：我应得的！

BY2 火热回归！Restart重新出发参赛《明日之子3》 622少女心上线

疑又被人惹怒 陈冠希机场爆粗骂人！

女生该放下身段撒娇 杨丞琳公开爱情保鲜秘诀！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More