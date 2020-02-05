Lady Gaga官宣新恋情 晒与CEO男友亲密照

Advertisement



日前，Lady Gaga 在 IG 上晒出与新男友迈克尔·波兰斯基（Michael Polansky）相拥的甜蜜合照，官宣恋情。

Gaga为照片配文：“我们在迈阿密过得真开心。爱所有的小怪物和我的粉丝，你们是最棒的。”照片中，33岁的Lady Gaga坐在男友怀里，望向海面，头顶扎了一个减龄的小发髻，鱼网外衣下露出蓝色文胸。波兰斯基一手抚着她的背，一手揽着她的大腿，凝望着Gaga的眼神充满爱意。

虽然 Lady Gaga 已多次被拍到与波兰斯基约会，但都没有做出回应，直到昨日才在 IG 大方公布恋情。两人曾被拍到在迈阿密一家酒店阳台上的热吻照。在跨年夜时，两人也被拍到在赌城牵手逛街，一起迎接新年钟声的敲响，并深深拥吻。据知情人透露，“他们从假期之前就开始拍拖，已有一段时间，两人逛遍了洛杉矶，还经常窝在Gaga家里。她走到哪里都要带着他，舍不得分离片刻。”

在此之前，几次出现在Gaga身边的迈克尔一直被媒体称为她的神秘新男人。直到一天前，波兰斯基的名字和身份才为人所知，毕业自哈佛大学的他是帕克集团（Parker Group）的CEO。主修应用数学与资讯工程，2015年与脸书联合创办人尚恩帕克共同创立了帕克基金会，该基金会投注心力于生命科学、世界公共卫生等议题，波兰斯基担任该基金会的执行董事，也是帕克集团的执行长。据悉他与嘎嘎也是经帕克介绍而认识！

面对这突如其来的喜讯，让许多网友看到后又惊又喜。祝福女神！

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络