主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment明星 Celebrity Kobe 直升机失事原因曝光：洛杉矶大雾，曾低空盘旋多次
明星 Celebrity

Kobe 直升机失事原因曝光：洛杉矶大雾，曾低空盘旋多次

by Yee Leng
written by Yee Leng
Kobe 直升机失事原因曝光：洛杉矶大雾，曾低空盘旋多次
Advertisement

湖人队传奇巨星Kobe Bryant 在一起直升机失事中不幸遇难，直升机上包括Kobe、Kobe的13岁女儿Gianna Maria Onore（Gigi Bryant）以及驾驶员等共9人当场身亡，引起全球震惊。

据TMZ最新报道，当天洛杉矶的大雾严重，当地的执法部门透露，就连洛杉矶警方的空中救援都不得不因为大雾天气而迫降。如今，驾驶员在事发前联络塔台的对话录音曝光，直升机在坠毁前，15分钟至少盘旋了10圈。

飞行跟踪器数据显示，Kobe 乘坐的直升机在洛杉矶动物园上空的时候第一次遇到大雾问题。直升机在低空盘旋至少6次，可能是为了等待大雾散去。

随后，直升机继续沿101号高速公路方向飞行，大约10分钟后，转向南方更多雾的山区，飞行员从1200英尺高度迅速攀升至2000英尺。据悉，这是非常致命的一个选择，因为这架直升机开始靠近一个山区地带，而且飞行员在很短的时间内加速升空，最终飞进了一座山里。

Advertisement

知情人士表示，Kobe的目的地是附近千橡市的曼巴学院，进行一场篮球练习课。事故发生时，Kobe正带着Gianna去打一场比赛。飞机上还有另一位球员和家长。Gianna是Kobe的二女儿，今年才13岁，她已经是一位非常出色的篮球运动员，被认为是Kobe 家族的传人。

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

大马暂时禁止武汉及湖北旅客入境

澳洲华裔网红机上诈伤获免费升舱？网友怒骂丢人现眼！

NBA传奇Kobe Bryant坠机身亡！“疯狂粉丝”炎亚纶崩溃爆哭！

NBA传奇Kobe Bryant罹难 坠机现场画面曝光

叶问次子叶正大年初一病逝 享寿83岁

《王子变青蛙》CP隔15年合体！明道搂陈乔恩放闪　网友直呼勾回忆：最爱台剧之一

张艺兴、陈伟霆、宝石春晚和观众一起「左边跟我一起画个龙」

TFBOYS春晚同台不合体表演 三小只首分开分别搭档李荣浩、罗志祥、王嘉尔等

罗志祥、王嘉尔、易烊千玺等颜值超高组合帅气同台春晚表演

杨丞琳新年陪婆婆包饺子 甜喊老公李荣浩：唱完就赶快回家吧

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More